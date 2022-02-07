Єрмак отримав негативний тест на COVID-19 перед "нормандською зустріччю": коли вона відбудеться

Андрій Єрмак перехворів коронавірусом / УНІАН

Голова офісу президента Андрій Єрмак, отримав 3 лютого позитивний тест на коронавірус, вже одужав від COVID-19.

"Максимально використовував вихідні, щоб підлікуватися. Три дні інтенсивної терапії, і це враховуючи, що я був вакцинований", - повідомив він на своїй сторінці в Facebook.

Єрмак закликав усіх вакцинуватися, зазначивши, що всі плани на цей тиждень в силі.

Нагадаємо, наступна зустріч радників "нормандської четвірки" відбудеться в Берліні в четвер, 10 лютого.

читайте також"Не відчуваю ілюзій": Зеленський висловився про зустріч радників "нормандської четвірки""Як ви знаєте, Франція і Німеччина активно займаються цим питанням (врегулюванням ситуації навколо України, - ред.), радники з національної безпеки зустрілися в нормандському форматі кілька днів тому. 10 лютого буде ще один раунд у Берліні", - повідомив постійний представник Франції при ООН Ніколя де Рів'єр

Рів'єр додав, що Франція робитиме все можливе, щоб сприяти ескалації ситуації навколо України.

Читайте також: