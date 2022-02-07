УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Єрмак отримав негативний тест на COVID-19 перед "нормандською зустріччю": коли вона відбудеться

7 лютого 2022, 12:21

Глава офісу президента за чотири дні одужав від коронавірусу.

Андрій Єрмак
Андрій Єрмак перехворів коронавірусом / УНІАН

Голова офісу президента Андрій Єрмак, отримав 3 лютого позитивний тест на коронавірус, вже одужав від COVID-19.

"Максимально використовував вихідні, щоб підлікуватися. Три дні інтенсивної терапії, і це враховуючи, що я був вакцинований", - повідомив він на своїй сторінці в Facebook.

Єрмак закликав усіх вакцинуватися, зазначивши, що всі плани на цей тиждень в силі.

Нагадаємо, наступна зустріч радників "нормандської четвірки" відбудеться в Берліні в четвер, 10 лютого.

читайте також"Не відчуваю ілюзій": Зеленський висловився про зустріч радників "нормандської четвірки""Як ви знаєте, Франція і Німеччина активно займаються цим питанням (врегулюванням ситуації навколо України, - ред.), радники з національної безпеки зустрілися в нормандському форматі кілька днів тому. 10 лютого буде ще один раунд у Берліні", - повідомив постійний представник Франції при ООН Ніколя де Рів'єр

Рів'єр додав, що Франція робитиме все можливе, щоб сприяти ескалації ситуації навколо України.

Читайте також:

Автор: Сергій Кущ
viber
нормандський формат новини України Андрій Єрмак
Зараз ви переглядаєте новину «Єрмак отримав негативний тест на COVID-19 перед "нормандською зустріччю": коли вона відбудеться». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Долар йде в "круте піке": українцям розповіли, як зміниться курс валют в найближчий тижденьДолар йде в "круте піке": українцям розповіли, як зміниться курс валют в найближчий тиждень Будинок, як картинка, і чоловік задоволений: найкращі дружини за знаком зодіакуБудинок, як картинка, і чоловік задоволений: найкращі дружини за знаком зодіаку Фінансовий гороскоп на тиждень 7-13 лютого: Левам - інтриги недругів, Дівам - великий куш, Рибам - крадіжкаФінансовий гороскоп на тиждень 7-13 лютого: Левам - інтриги недругів, Дівам - великий куш, Рибам - крадіжка Купатимуться в грошах: 3 знаки зодіаку, які можуть розбагатіти вже в лютомуКупатимуться в грошах: 3 знаки зодіаку, які можуть розбагатіти вже в лютому Які продукти по-максимуму зміцнюють суглоби - коментар дієтологаЯкі продукти по-максимуму зміцнюють суглоби - коментар дієтолога
13:17

16-річна Маша Полякова показала бездоганне тіло у відвертому бікіні

13:13

НАБУ затримало нардепа від Слуги народу Кузьміних, який переховувався від слідстваВідео

13:09

Чому в українців проблеми з COVID-сертифікатом після бустерної дози: відповідь МОЗ

13:00

Гороскоп на завтра, 8 лютого 2022: Дівам – неприємності, Терезам - плітки, Козерогам - любов усього життяВідео

12:51

Україну накрила хвиля Омікрона: яка ситуація в лікарняхВідео

Реклама
12:49

Від таксистів до репетиторів: кому і коли в Україні світять нові податкиВідео

12:32

Росія "допоможе" Україні вступити в НАТО: у Литві пояснили, до чого призведе агресія МосквиВідео

12:21

Єрмак отримав негативний тест на COVID-19 перед "нормандською зустріччю": коли вона відбудеться

12:03

40 років тому: Ольга Сумська показала, як виглядала в 14 років

12:03

Сверблячка, висип і "ковидні" пальці: лікарі назвали симптоми Омікрона, що проявляються на шкірі

12:00

Прикмети на 8 лютого: що не можна робити в день Федора і як не потрапити в бідуВідео

11:54

Путін готовий захопити Київ: ексміністр оборони назвав ймовірний напрямок удару РФВідео

11:52

Найважливіше у спільній заяві Путіна і Сі ЦзіньпінаПогляд

11:42

Красиве, але вкрай небезпечне явище: рятувальники показали унікальні "снігові фонтани" в КарпатахВідео

11:34

"РФ - на межі завершення історії": у Росії зажадали відставки Путіна

11:31

Аркадій Бабченко. Та пішли ви зі своїм "спортом поза політикою"Відеоблоги

11:23

"Ми йому потім генерала присвоїмо": Лукашенко канючить у Путіна звання полковника армії РФВідео

11:13

"Чекаємо Недобацьку з його братом Путіним": Ярош вилаяв Лукашенка за його слова про Україну

11:03

В Україні накрили банду "чорних фармацевтів": вбивали онкохворих липовими лікамиВідео

11:03

Гороскоп Таро на тиждень 7-13 лютого: Левам - велика удача, Терезам - труднощі, Козерогам - підступи недругівВідео

Реклама
11:02

Кайлі Дженнер народила другу дитину від репера Тревіса Скотта

10:56

До 60 тисяч на добу: у МОЗ назвали терміни різкого COVID-сплеску в Україні

10:40

Неймовірна історія близнюків: на Львівщині діти народилися в різні дні та в різних місцях

10:39

До операторів не додзвонитися, гроші не повертають: у ПриватБанку стався збій

10:32

Якщо РФ вторгнеться в Україну, Північний потік-2 ніколи не запустять - помічник Байдена

10:01

Від 300 гривень і вище: в Україні злетіли ціни на сир

09:57

Для виходу на пенсію посилили вимоги: українцям назвали новий страховий стажВідео

09:45

Місячний гороскоп на тиждень 7-13 лютого: Левам - плітки, Козерогам - важливе знайомство, Ракам - грошіВідео

09:44

Тисяча гривень за вакцинацію від COVID-19: як платитимуть підліткам

08:59

Вторгнення в Україну "коштуватиме дуже дорого": Шольц пригрозив РФВідео

08:50

"Нахабно брешуть в очі": українські заробітчани розповіли, як їх обманюють з роботою в Польщі

08:41

Фінансовий гороскоп на тиждень 7-13 лютого: Левам - інтриги недругів, Дівам - великий куш, Рибам - крадіжкаВідео

08:32

Україну атакує крижаний фронт: синоптик назвала терміни різкого потеплінняВідео

08:27

Коронавірус в Україні 7 лютого: виявили понад 23 тисячі нових хворих

08:17

Сон з неділі на понеділок: чи віщий він і про що може попереджати

07:51

"Рознесемо Київ ракетами": пропагандисти Лукашенка погрожують українцям війноюВідео

07:33

Макрон хоче стати героєм, який врятував Україну від вторгнення РФ - РoliticoВідео

07:26

"Граємо" з килимом: 4 способи його незвичного використання в інтер'єріВідео

07:01

Байден і Макрон поговорили про Україну й обговорили нарощування сил РФ біля українських кордонів

06:35

Зустріч Макрона і Путіна в РФ: стало відомо, що президент Франції хоче сказати господареві Кремля

Реклама
06:29

Путін не боїться Кадирова, а заздрить йомуПогляд

06:01

У моду на весну-літо 2022 повернулися трохи легковажні спідниці з романтичних 60-хФотоВідео

05:40

Як правильно розморозити м'ясо: 3 помилки, які роблять всі господиніВідео

05:01

Раптово увірветься шалена спека: українцям пообіцяли теплу веснуВідео

04:22

Хвилинний спосіб зробити душову перегородку сяючою за допомогою підручного засобуВідео

03:52

Дерево кохання: чому воно обов'язково має бути в кожному будинку

03:13

Дочка Заворотнюк розповіла, хто був на фото в машині з Чернишовим

02:50

Експерт пояснила, чому шкідливо відсипатися на вихідних

02:14

Щоб пес не "вигулював господаря", і чому не можна на повний шлунок: як правильно вигулювати собаку

01:47

Військова техніка в Білорусі підійшла до кордону України: нові знімки

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти