Єрмак отримав негативний тест на COVID-19 перед "нормандською зустріччю": коли вона відбудеться

Глава офісу президента за чотири дні одужав від коронавірусу.
Голова офісу президента Андрій Єрмак, отримав 3 лютого позитивний тест на коронавірус, вже одужав від COVID-19.
"Максимально використовував вихідні, щоб підлікуватися. Три дні інтенсивної терапії, і це враховуючи, що я був вакцинований", - повідомив він на своїй сторінці в Facebook.
Єрмак закликав усіх вакцинуватися, зазначивши, що всі плани на цей тиждень в силі.
Нагадаємо, наступна зустріч радників "нормандської четвірки" відбудеться в Берліні в четвер, 10 лютого.
читайте також"Не відчуваю ілюзій": Зеленський висловився про зустріч радників "нормандської четвірки""Як ви знаєте, Франція і Німеччина активно займаються цим питанням (врегулюванням ситуації навколо України, - ред.), радники з національної безпеки зустрілися в нормандському форматі кілька днів тому. 10 лютого буде ще один раунд у Берліні", - повідомив постійний представник Франції при ООН Ніколя де Рів'єр
Рів'єр додав, що Франція робитиме все можливе, щоб сприяти ескалації ситуації навколо України.
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