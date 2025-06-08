Фіцо кидає виклик ЄС: прем’єр зробив гучну заяву щодо санкцій проти РФ

Прем’єр Словаччини заявив, що не підтримає санкції ЄС проти Росії, якщо вони зашкодять національним інтересам.

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Фіцо виступив проти обмежень на імпорт російських енергоносіїв / Колаж: Главред, фото: Главред

Коротко:

Словаччина пригрозила блокувати нові санкції ЄС проти Росії

Парламент країни ухвалив відповідну резолюцію

Прем’єр Фіцо пояснив позицію на захист націнтересів

Словаччина не підтримає жодних санкцій Європейського Союзу проти Росії, якщо вони завдаватимуть шкоди національним інтересам. Про це заявив прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо, передає Reuters.

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Як повідомляється, парламент Словаччини ухвалив резолюцію, яка зобов'язує уряд не схвалювати нові санкційні обмеження проти Москви.

"Якщо буде введено санкцію, яка завдасть нам шкоди, я ніколи не проголосую за неї", — заявив Фіцо.

За словами прем'єра, такі заходи нібито мають більше негативного впливу на Словаччину та ЄС, ніж на саму Росію. Він також підкреслив, що не підтримає ініціативи, спрямовані на припинення імпорту російських енергоносіїв.

Роберт Фіцо / Інфографіка - Главред

"Я зацікавлений у тому, щоб бути конструктивним гравцем у Європейському Союзі, але не за рахунок Словаччини", — додав Фіцо.

Санкції проти Росії - останні новини

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що застосує додаткові санкції проти Росії "за необхідності", оскільки війна Кремля з Україною продовжує затягуватися.

Крім того, президент Литви Гітанас Науседа розкритикував канцлера Німеччини Фрідріха Мерца за те, що він не виконав свою обіцянку щодо запровадження додаткових санкцій проти країни-агресора Росії.

Водночас, американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив про намір домогтися запровадження нових санкцій проти Російської Федерації до початку саміту Великої сімки, який відбудеться 15–17 червня в Канаді.

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