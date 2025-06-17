Дипломат пояснив, навіщо Трамп залишив саміт G7 раніше: і це не випадковість

Ексміністр МЗС припустив, що Трамп залишив саміт G7, аби уникнути зустрічі з Зеленським.

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Огризко пояснив дивну поведінку Трампа на зустрічі G7 / Колаж: Главред, фото: скріншот youtube.com, Главред

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Ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко припустив, що президент США Дональд Трамп міг залишити саміт G7 раніше, аби уникнути зустрічі з Володимиром Зеленським. Про це він заявив у коментарі Hromadske.

"Насправді, ці його (Трампа) псевдопояснення, на мою думку, є лише прикриттям для того, щоб не зустрічатися із Зеленським. Тому що йому нема чого говорити Зеленському. Він не може знайти аргументів, чому він продовжує вигороджувати Путіна. Думаю, це та ситуація, коли людині просто нема чого сказати і для того, щоб нічого не говорити, краще виїхати. Ось це він і зробив", — зазначив Огризко. відео дня

Також він висловив сумніви щодо перспектив двосторонньої співпраці України з нинішньою адміністрацією США, наголосивши, що "нашій країні... можна сподіватися тільки на можливість купити зброю і отримати розвіддані".

На думку ексміністра, Україні слід активізувати співпрацю з європейськими країнами у сфері безпеки.

"Особливого вибору немає, потрібно піднімати Європу, потрібно змушувати наших європейських партнерів захищати Україну, закривати над нами небо. Те, що сьогодні відбулося в Україні, — це ще один докір нашим європейським партнерам за те, що вони бояться власної тіні", — додав він.

Огризко також переконаний, що участь авіації країн НАТО у перехопленні російських ракет над Україною не означала б їхнього втягнення у війну.

"Ні, вона допомагала б Україні відбивати ракети Росії. Хіба США стають членами "коаліції проти Ірану"? Ні, вони допомагають Ізраїлю робити те, про що він їх просить. Так само ми маємо просити умовну Францію/Німеччину/Великобританію збивати над українською територією якісь ракети. Там не сидить на кожній ракеті якийсь росіянин. Це літальні апарати, які летять на територію, умовно, дружньої для Франції країни, ось вони і повинні їх збивати. Так треба мені ставити сьогодні запитання, причому руба. Я думаю, що Зеленський має це зробити сьогодні в Канаді", — заявив Огризко.

Саміт G7 у Канаді - новини за темою

Як повідомляв Главред, 12 червня стало відомо, що президент України Володимир Зеленський отримав запрошення на саміт Великої сімки (G7). Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт підтвердила підготовку двосторонніх зустрічей президента США Дональда Трампа з іноземними лідерами, серед яких буде і Зеленський.

Більшість країн G7 підтримують ідею знизити максимальну ціну на російську нафту з $60 до $45 за барель, навіть якщо США не приєднаються до ініціативи. Обговорення цієї пропозиції відбудеться на саміті в Канаді.

Крім того, президент України Володимир Зеленський прибув до Канади для участі у саміті Великої сімки (G7). Також глава держави має провети низку зустрічей з світовими політиками та представниками міжнародних організацій.

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Що таке G7? G7 (Group of Seven - "Група семи") - неформальний міжнародний клуб, що об'єднує Велику Британію, Німеччину, Італію, Канаду, Францію, Японію та США. Саміти G7 відбуваються щорічно по черзі в кожній із держав-членів. G7 не є міжнародною організацією, вона не заснована на міжнародному договорі, не має статуту і секретаріату, передає Вікіпедія. Рішення "сімки" не мають обов'язкової сили. Як правило, йдеться про фіксацію наміру сторін дотримуватися узгодженої лінії або про рекомендації іншим учасникам міжнародного життя застосовувати певні підходи у вирішенні тих чи інших питань. Оскільки G7 не має статуту, офіційно прийняти статус члена цієї інституції неможливо. З 1997 року в складі клубу брала участь Росія, у зв'язку з чим об'єднання отримало назву "Велика вісімка" (G8). Однак після анексії Криму 2014 року клуб знову став збиратися без Росії у форматі G7.

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