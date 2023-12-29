Гроші потрібні вже в січні: Кабмін звернувся до Заходу за допомогою - Bloomberg

Україна не може чекати березня, потрібно вирішити питання із забезпеченням виплат бюджетникам і пенсіонерам, сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Україні потрібна стабільна фінансова підтримка, немає часу чекати до березня - Шмигаль / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Україні, щоб уникнути подальших проблем з виплатами грошових коштів бюджетникам, потрібне стабільне зовнішнє фінансування вже з січня 2024 року. Гроші необхідні для виплат бюджетникам і пенсіонерам. Київ не може чекати березня. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Як повідомляє Bloomberg з посиланням на лист прем'єра до Міжвідомчої координаційної платформи донорів (MDCP, що об'єднує ЄС і країни Великої сімки), глава уряду запросив екстрену зустріч з міжнародними фінансовими донорами через "виключно високу невизначеність" щодо питання бюджету на наступний рік.

"Ми не можемо чекати березня"

Зокрема, Шмигаль сказав, що гроші для забезпечення бюджетних виплат потрібні вже в січні 2024 року. Необхідне фінансування державного сектора, виплат бюджетникам і пенсіонерам.

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"Для макроекономічної стабільності дуже важливо, щоб ми отримали достатнє, швидке і прогнозоване зовнішнє фінансування починаючи з січня 2024 року. Ми не можемо чекати березня", - пояснив прем'єр.

Він закликав союзників зосередитися на підтримці нагальних потреб України.

"Навряд чи можливо вести будь-які обговорення про [довгострокові] проекти відновлення та реконструкції, коли ми боремося за виконання пріоритетів виживання на 2024 рік", - додав прем'єр-міністр.

У матеріалі також зазначено, що Україна може самостійно генерувати грошові кошти на базі податкових надходжень, а також девальвації та звернення до центрального банку. Проте такі заходи вважаються ризикованими. Втім, Шмигаль вважає, що держава піде на такі кроки, доки не надійдуть гроші від міжнародних фінансових донорів.

Захід затягує допомогу Україні

У Конгресі США через суперечності між Демократичною і Республіканською партією затягується виділення Україні $ 61,4 млрд. Законодавці не можуть домовитися про пакет, який передбачає фінансування допомоги Україні, оскільки немає згоди щодо ситуації з південним кордоном. На думку конгресмена-демократа Майкла Квіглі, якщо не буде позитивного рішення, Демократична партія почне пошук нових механізмів.

Євросоюз не схвалив виділення Україні 50 млрд євро допомоги через вето з боку прем'єра Угорщини Віктора Орбана. Він вимагає натомість розморожування 30 мільярдів доларів, які ЄС виділяв Будапешту. Глава Євроради Шарль Мішель заявляв, що незважаючи на ситуацію, Київ все одно отримає гроші.

Раніше США виділили Україні новий пакет допомоги на суму 250 мільйонів доларів. До нього увійшли боєприпаси для ЗРК NASAMS, боєприпаси для HIMARS, а також ракети, патрони і снаряди для інших озброєнь.

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