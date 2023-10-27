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Данілов - про ядерні тренування РФ: одна ракета шльопнулася, друга не розкрилася

Андрій Ганчук
27 жовтня 2023, 16:20
Агресор Росія, порівняно із Заходом, залишається технологічно відсталою країною, сказав секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Данілов, ядерні ракети РФ
Росіяни проводили ядерні тренування, з трьох ракет злетіла тільки одна-Данилов / Колаж: Главред, фото: РНБО, ua.depositphotos.com

Росія проводила ядерні випробування, в результаті яких із трьох ракет запустилася тільки одна. Йдеться про відсталу від Заходу державу з точки зору технологій. Україна має намір поставити крапку щодо РФ раз і назавжди. Про це заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Як повідомляє 24 канал, чиновник розповів про те, як росіяни проводили ядерні тренування. З трьох ракет злетіла тільки одна - перша впала біля місця запуску, а друга не розкрилася.

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"Росіяни дійсно проводили випробування. У них повинно було бути три ракети. Одна шльопнулася біля місця, на якому вона повинна була стартувати. Одна система не розкрилася і тільки одна з трьох вирушила. Треба розуміти, що Росія – це технологічно досить відстала країна в порівнянні з Заходом. Яскравий приклад, коли у них на Місяць щось полетіло і не долетіло",-зазначив Данілов.

За його словами, застосування ядерної зброї – перехід всіх граней, і цивілізований світ повинен реагувати на погрози із боку РФ. Потрібно вирішувати проблему вже зараз, а завдання України – поставити остаточну крапку в питанні Росії.

"Якщо є проблема, її потрібно вирішувати одразу, а не відкладати, не міняти на якісь тимчасові полегшення. Майте на увазі, що якщо сьогодні не вирішать цю проблему, далі вам буде набагато складніше це зробити. Наше завдання - поставити крапку в питанні щодо Росії раз і назавжди", - підкреслив Олексій Данілов.

Ядерні загрози Росії

Раніше секретар РНБО Олексій Данілов різко розніс ядерні погрози Росії. На думку чиновника, подібна риторика з боку Москви – знак відчаю і безсилля. Навряд чи Китай дозволить росіянам піти на такі дії.

Путін і Шойгу провели "тренування", а Росія погрожує "масованим ядерним ударом". Зокрема, росіяни заявили про тренування стратегічних ядерних сил, до яких підключили мобільну установку Ярс, атомний підводний човен і два стратегічних ракетоносія. Маневри були нібито успішними.

У ГУР прокоментували шантаж Кремля атомною зброєю. Як заявив речник військової розвідки України Андрій Юсов, ядерні тренування РФ не призводять до зростання геополітичних ризиків і кардинальним чином не змінюють ситуацію. Це картинка для внутрішнього російського споживача.

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РНБО новини Росії ядерні випробування Олексій Данілов війна Росії та України
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