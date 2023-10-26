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"Ядерний удар по Росії": в ГУР прокоментували шантаж Кремля атомною зброєю

Юрій Берендій
26 жовтня 2023, 12:03
У Головному управлінні розвідки прокоментували недавні ядерні навчання на териорії РФ. У відомстві зазначили, що таким чином Кремль продовжує ядерний шантаж.
Путин, ядерное оружие
В ГУР прокоментували на шантаж Кремля атомною зброєю / Колаж Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот з відео kremlin.ru

У Росії відбулися практичні тренування, які включали в себе пуски балістичних і крилатих ракет, в рамках ядерного сценарію. Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міноборони України, прокоментував репетицію удару по Росії та висловив думку, що ці дії спрямовані на внутрішнього та зовнішнього глядача. Про це він повідомив в ефірі 24 каналу.

"Нам особливо ніяк не потрібно це сприймати. Це вистава не для українців. Цілком очевидно, що нічого нового не сказано, не продемонстровано та не зроблено", – пояснив представник ГУР МО.

Андрій Юсов вказав, що така діяльність російської сторони спрямована на внутрішню аудиторію та має на меті и показати, що "вождь все тримає під контролем й особисто натискає на кнопочки, Шойгу та вся команда присутні".

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Він також відзначив, що ця вистава може бути спрямована на захід з елементами ядерного шантажу, хоча це не означає зростання геополітичних ризиків, оскільки ситуація не видається новою.

"Але для тих, хто грає у світі риторику "не треба загострювати ситуацію", риторику "умиротворення агресора" – це така ілюстрація "ось, що ми маємо на увазі". Глобально, нічого нового не відбулося. Ядерний шантаж – це вже не той козир, який допомагає Путіну. Однак спроби будуть і в майбутньому",– пояснив Юсов.

Ядерні погрози Кремля

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, очільник Міноборони країни-агресорки Росії Сергій Шойгу нафантазував, що країни НАТО готуються до ядерного удару по території РФ під час військових навчань "на східному фланзі Альянсу". Таку заяву він зробив на засіданні колегії міністерств оборони Росії та Білорусі.

Водночас, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж зазначив, що близько року тому російський диктатор Володимир Путін розпочав свою ядерну риторику – ще тоді він чітко заявив про те, що готовий застосувати ядерну зброю. У зв'язку з цим країни НАТО почали реагувати на загрози, які накладає країна-агресорка Росія своєю ядерною риторикою.

У свою чергу, глава "Російської православної церкви" патріарх Кирило нафантазував, що ядерна зброя на теренах колишнього СРСР створювалась за невимовним "божим промислом" в обителі преподобного Серафима і дозволила країні-агресорці Росії залишитись "вільною та незалежною".

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війна в Україні ядерна зброя ГУР
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