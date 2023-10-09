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Ядерне роззброєння РФ: експерт розкрив несподіваний сценарій капітуляції Кремля

Олексій Тесля
9 жовтня 2023, 02:30
РФ повинна бути позбавлена ядерного арсеналу, впевнений Михайло Гончар.
Ядерне роззброєння РФ: експерт розкрив несподіваний сценарій капітуляції Кремля
Михайло Гончар спрогнозував відповідь на ядерні загрози РФ / колаж: Главред, фото: Главред, ua.depositphotos.co

Нещодавно великою групою неурядових експертів було розроблено маніфест сталого миру "Ніколи знову", де описано, якою має бути Росія після війни, розповів президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар.

"Серед іншого там зафіксована позиція міжнародного співтовариства щодо роззброєння і денуклеаризації Росії", - підкреслив він в інтерв'ю Главреду.

Експерт упевнений в тому, що РФ повинна бути позбавлена ядерного арсеналу через здійснення агресії проти без'ядерної країни з погрозами застосування ядерної зброї і захопленням атомної електростанції, а в реалізації цього механізму активну роль повинні грати США, Британія і Франція.

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"Звичайно, доброї волі з боку Кремля не буде, але можливі варіанти примусу Росії до миру і денуклеаризації. А за певних обставин (якщо, наприклад, зміниться режим) він може і сам піти на те, що позбутися принаймні частини арсеналу або поставити його під міжнародний контроль. Але для цього потрібна консолідація зусиль, в тому числі і з боку групи неядерних країн, таких як Німеччина або Японія, які відіграють важливу роль у світовій економіці і політиці", - пояснив він.

Співрозмовник нагадав про те, що Росія діяла погрозами і шантажем, тому повинна понести відповідне покарання з боку світової спільноти.

"Так чи інакше провідну роль і повинні зіграти головні ядерні країни, тому що до голосу без'ядерних країн Москва, зрозуміло, не буде прислухатися. А якщо цим країнам ще й вдасться переконати Китай та Індію, щоб стримати спільними зусиллями ядерні загрози, то ситуацію з часом можна буде переформатувати. Але, звичайно, не з путінським режимом", - додав Гончар.

Раніше експерт спрогнозував несподівану відповідь Заходу на ядерні погрози РФ. США можуть реагувати асиметрично на ймовірні ядерні випробування РФ, вважає Михайло Гончар.

Нагадаємо, раніше українців попередили про найгірший сценарій ядерного удару. Росія взяла курс на подальше ядерне залякування заходу, вважає Михайло Гончар.

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ядерна зброя Михайло Гончар
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