Далекобійна зброя буде в Україні: у Міноборони оголосили про рішення Заходу

Україна продовжує вести діалог із Заходом щодо отримання бойової авіації – рішення буде позитивним, сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Україна отримає далекобійне озброєння - Маляр / Колаж Вікіпедія, Міноборони України

Країни-союзники України на Заході вже ухвалили рішення поставити Києву далекобійну зброю. Перемовини щодо надання бойової авіації тривають, проте їх підсумок буде позитивним. Про це заявила заступниця міністра оборони Анна Маляр.

Під час брифінгу Міноборони у четвер, 23 лютого, вона розповіла про те, що протягом року війни вдалося добитися постачань Україні західної зброї. Рішення про далекобійне озброєння для ЗСУ вже ухвалено.

"З точки зору озброєння, наша армія де-факто вже стала армією НАТО. Протягом року Міноборони вирішувало завдання щодо забезпечення нашої армії зброєю та боєприпасами... Рік тому ми отримували в якості допомоги від партнерів піхотну зброю. Нам вдалося добитися рішень щодо надання важкої зброї західного зразка. Наразі вже формуються танкові підрозділи, ухвалено рішення щодо надання далекобійної зброї. Ми маємо протикорабельні та протирадарні ракети", - зазначила Маляр.

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Також вона акцентувала увагу на тому, що Україна в результаті отримає і бойову авіацію.

"Тривають дискусії про літаки, і це рішення також буде позитивним", - додала Маляр.

Ганна Маляр підкреслила, що незабаром Україна отримає системи ППО Patriot і SAMP-T, функціонал яких дозволяє перехоплювати ворожі балістичні ракети.

Далекобійна зброя для України

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк раніше заявив про те, що йдуть дискусії щодо надання Україні далекобійних озброєнь.

За його словами, країни-партнери розуміють потреби ЗСУ і перемовини ведуться вже щодо термінів і кількості постачань такої зброї.

Президент Володимир Зеленський сказав, що західний світ вже не проти обговорення теми передачі Україні далекобійних озброєнь. Держава працює над тим, щоб посилити свої військові можливості.

Ватажок Кремля Володимир Путін вибухнув погрозою "розширенням війни" у разі постачання Україні озброєнь більш дальнього радіусу дій. Країна-окупант буде, мовляв,"відсувати загрозу від своїх кордонів".

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