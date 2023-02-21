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Путін вибухнув істерикою через далекобійну зброю Україні і погрожує "розширенням війни"

21 лютого 2023, 14:27
Директор Кремля Путін поскаржився на військову допомогу Україні з боку Заходу і розмріявся про нібито "непереможність" країни-агресора Росії.
Путін, атакмс
Путін боїться, що Україна отримає ще більш далекобійну зброю / Колаж скріншот YouTube, Вікіпедія

Російський ватажок Володимир Путін пригрозив розширенням війни у разі передачі Україні озброєнь більш дальнього радіусу дії для відбиття військової агресії РФ. Він розмріявся про те, що його країна-окупант нібито "непереможна".

Під час свого послання Федеральним зборам у вівторок, 21 лютого, він розповів про те, що окупаційна держава, якою він керує, мовляв, "зібралася розширювати військові дії" в тому випадку, якщо Захід продовжить допомагати Україні постачанням все більш далекобійної зброї для відбиття російської агресії.

"Одна обставина має бути зрозумілою всім: чим більш далекобійні західні системи будуть надходити в Україну, тим далі ми будемо змушені відсувати загрозу від наших кордонів. Це природно", - вибухнув загрозою Путін.

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Глава Кремля звинуватив Захід у намірі завдати Росії стратегічної поразки і мрійливо посподівався, що країну-окупанта нібито "не перемогти на полі бою".

"Ми саме так це все і розуміємо і відповідним чином будемо на це реагувати. Тому що в цьому випадку мова йде вже про існування нашої країни. Але вони також не можуть не віддавати собі звіт в тому, що перемогти Росію на полі бою неможливо", - підкреслив Володимир Путін.

Послання Путіна Федеральним зборам

Глава агресора Росії Володимир Путін 21 лютого виступив зі своїм посланням Федеральним зборам.

У своєму виступі напад на Україну він назвав, мовляв, "боротьбою з нацизмом" і поскаржився на Захід.

При цьому він також сказав, що Москва призупиняє свою участь у Договорі про скорочення наступальних озброєнь і звинуватив США в, мовляв, "планах з випробувань ядерної зброї". За словами Путіна, Москва сама збирається провести "випробування ядерної зброї".

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи виступ Путіна, зазначив, що промова кремлівського директора чітко показала - Росія знаходиться в "тайговому тупику". За словами Подоляка, у Путіна немає і не буде чіткого механізму вирішення проблем.

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Наступ Росії на Україну:

Володимир Путін війна Росії та України
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