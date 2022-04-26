Чим швидше Путін погодиться на переговори, тим більше шансів припинити війну - Кулеба

Згода Путіна зустрітися з Зеленським наблизить момент завершення війни. Відмова ж від зустрічі свідчить про намір воювати далі.
Особиста зустріч президента України Володимира Зеленського з російським президентом Володимиром Путіним збільшить шанси на завершення війни, заявив глава МЗС Дмитро Кулеба в інтерв'ю для AP.
Дипломат вважає, що згода Путіна зустрітися із Зеленським наблизить момент закінчення війни. Відмова ж від зустрічі свідчить про намір воювати далі.
"Я не даю стовідсоткової гарантії, але я довіряю своєму президенту. Я розумію, що він готовий до такої розмови і вміє домовлятися. Чим довше президент Путін уникає цієї зустрічі, тим очевидніше, що він повністю зосереджений на військовому сценарії", – пояснив Кулеба.
Він також підтвердив позицію українського керівництва щодо Маріуполя. Знищення захисників міста автоматично припинить переговори з РФ.
"Ми послали дуже чіткий сигнал: якщо ви хочете вбити цих людей або взяти їх у полон і принизити, то так і буде. Це буде "червона лінія". Але цього недостатньо, щоб залишити все як є. Дуже важливо евакуювати їх усіх, щоб врятувати", - додав міністр.
Війна в Україні
В рамках указу Путіна Росія ввела війська на території окремих районів Донбасу.
Вночі на четвер, 24 лютого, Путін заявив, що прийняв рішення про проведення "спеціальної військової операції" у зв'язку з ситуацією на Донбасі.
Ракетні удари почалися по Києву, Харкову та іншим містам України.
Зеленський закликав Путіна сісти за стіл переговорів. За словами українського президента, вторгнення Росії в Україну – це насправді початок війни проти Європи.
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