Україна отримає додаткові пакети допомоги від США: в Держдепі назвали терміни

В Держдепі США наголосили, що перебувають у тісній співпраці з країнами Євросоюзу щодо питання передачі заморожених російських активів на потреби України.

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В Держдепі анонсували нові пакети військової допомоги для України / Колаж Главред, фото: US army, скріншот із відео

Сполучені Штати Америки планують оголосити про надання нових пакетів військової допомоги для України у найближчі тижні. Про це повідомив речник Державного департаменту США Метью Міллер.

Він також зазначив, що питання щодо збільшення чисельності військовослужбовців української армії цілком залежить від України. Однак Сполучені Штати будуть продовжувати підтримувати Україну військово та економічно, щоб допомогти країні "стати на ноги".

"І ви бачили, як ми реалізуємо низку речей у цьому відношенні. Ми почали бачити гроші, які були передані в додатковий пакет. Можу запевнити вас, що анонсів буде більше – вони з'являться в додатковому пакеті" – сказав він. відео дня

Крім того, представник Держдепу США анонсував ще більше повідомлень щодо військових поставок до України вже в найближчі тижні.

Також, Метью Міллер підтвердив, що Сполучені Штати продовжують тісно співпрацювати з європейськими країнами щодо направлення заморожених російських активів на користь України.

"Ми продовжуємо працювати з нашими європейськими партнерами, аби забезпечити, що ті активи, які залишаються, і надалі залишатимуться замороженими, ми використаємо на благо України", - зауважив представник Держдепартаменту США.

Рішення про військову допомогу Україні від США 23 квітня Сенат Конгресу США проголосував за ухвалення пакета допомоги Україні, Ізраїлю й Тайваню в розмірі 95,3 мільярда доларів. У межах цієї допомоги Україна отримає 60,84 мільярда доларів. 24 квітня президент США Джо Байден підписав законопроєкт про надання військової та економічної допомоги Україні на 60 млрд доларів, а також іншим союзникам США. Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що постачання військової допомоги в Україну вже почалося. Про те, що вже почалося постачання частини зброї та боєприпасів для України, заявив речник Пентагону Патрік Райдер.

Військова допомога для України - що відпомо про пакт допомоги від США

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, перебуваючи з офіційним візитом у Вашингтоні, оголосив про намір придбати у Сполучених Штатах 3 додаткові системи HIMARS для подальшої передачі їх Україні.

Також, новий пакет військової допомоги від Італії для України може включати систему протиповітряної та протиракетної оборони SAMP/T. Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто підтвердив, що новий пакет допомоги надійде "незабаром", проте його деталі залишаються засекреченими.

Україна може незабаром отримати нові пакети військової допомоги від Сполучених Штатів. Штати мають намір вийти на колишній рівень поставок озброєнь. Про це повідомив представник Держдепу США Меттью Міллер.

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