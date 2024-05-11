РФ може просунутися на фронті найближчими тижнями: у США зробили важливу заяву

Джон Кірбі не виключає, що російські окупанти можуть перейти до "більш масштабного наступу на Харків".

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РФ може здійснити просування у найближчі тижні / Колаж: Главред, фото: скріншот, 22 окрема механізована бригада

Російські окупанти можуть здійснити подальші просування у найближчі тижні. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Reuters та BBC.

Він навіть не виключає, що РФ може перейти до "більш масштабного наступу на Харків". Водночас у США не вірять в те, що ворогу вдасться досягнути "серйозних проривів" на фронті.

Кірбі вважає, що окупанти можуть збільшити інтенсивність вогню та перекинути додаткові війська, щоб створити "неглибоку буферну зону вздовж українського кордону".

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"Але ми не очікуємо якихось серйозних проривів, і з часом приплив американської допомоги дозволить Україні протистояти цим атакам протягом 2024 року. Ми впевнені в українських силах і працюємо цілодобово, щоб забезпечити їх обладнанням, інструментами, зброєю, необхідною для захисту від цих атак", – сказав Кірбі.

Хто такий Джон Кірбі Джон Кірбі - контрадмірал Військово-морських сил США, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США з травня 2022 року. Прессекретар Пентагону (2021—2022). Офіційний представник Державного департаменту США (2015—2017), пише Вікіпедія.

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