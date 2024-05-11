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РФ може просунутися на фронті найближчими тижнями: у США зробили важливу заяву

Ангеліна Підвисоцька
11 травня 2024, 03:30
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Джон Кірбі не виключає, що російські окупанти можуть перейти до "більш масштабного наступу на Харків".
РФ може просунутися на фронті найближчими тижнями: у США зробили важливу заяву
РФ може здійснити просування у найближчі тижні / Колаж: Главред, фото: скріншот, 22 окрема механізована бригада

Російські окупанти можуть здійснити подальші просування у найближчі тижні. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє Reuters та BBC.

Він навіть не виключає, що РФ може перейти до "більш масштабного наступу на Харків". Водночас у США не вірять в те, що ворогу вдасться досягнути "серйозних проривів" на фронті.

Кірбі вважає, що окупанти можуть збільшити інтенсивність вогню та перекинути додаткові війська, щоб створити "неглибоку буферну зону вздовж українського кордону".

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"Але ми не очікуємо якихось серйозних проривів, і з часом приплив американської допомоги дозволить Україні протистояти цим атакам протягом 2024 року. Ми впевнені в українських силах і працюємо цілодобово, щоб забезпечити їх обладнанням, інструментами, зброєю, необхідною для захисту від цих атак", – сказав Кірбі.

Хто такий Джон Кірбі

Джон Кірбі - контрадмірал Військово-морських сил США, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США з травня 2022 року. Прессекретар Пентагону (2021—2022). Офіційний представник Державного департаменту США (2015—2017), пише Вікіпедія.

Росія пішла на прорив кордону на півночі Харківської області - останні новини

Російські окупанти вночі 10 травня обстріляли Вовчанськ, ворог провів потужну артилерійську підготовку, ДРГ намагалися промацати прикордонну лінію, повідомив боєць ЗСУ Станіслав Бунятов. Сили оборони працюють над відбиттям атак.

Війська РФ посилили обстріли на півночі Харківської області, розповів голова ОВА Олег Синєгубов.

Противник завдає ударів по Вовчанську, усю ніч окупанти били коригувальними авіабомбами та артилерією. ДРГ намагалися прорвати кордон. Безпосередньої загрози Харкову немає.

Війська РФ намагаються закріплюватися в 6 населених пунктах на Харківщині, зазначили аналітики DeepState.

Вони пробують заходити в населені пункти Стрілеча, Красне, Пильна, Борисівка, Гатище та Плетенівку. Наразі невідомо, скільки сил може задіяти ворог.

Росія почала нову хвилю наступу й атакує на півночі Харківської області, сказав президент Володимир Зеленський. Сили оборони відбивають ворожі атаки. Тривають серйозні бої.

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