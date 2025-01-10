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Болгарський політик "поклав око" на частину України: посольство гостро відповіло

Руслана Заклінська
10 січня 2025, 17:37оновлено 10 січня, 18:20
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Українське посольство наголосило, що ці заяви є частиною системної підтримки Кремля з боку Костадіна Костадінова і його партії.
Болгарський політик 'поклав око' на частину України: посольство гостро відповіло
Болгарський політик мріє про Південну Бессарабію / Колаж: Главред, фото: wikipedia.org, Радіо Свобода

Головне:

  • Костадін Костадінов вважає, що Південна Бессарабія повинна повернутися до складу Болгарії
  • Проросійський політик заявив, що Болгарія має висунути претензії на цей регіон
  • Українські дипломати засудили ці заяви

Болгарія має "претензії" на частину території України. Південна Бессарабія (південна частина Одеської області) нібито належить болгарському населенню і є історичною територією країни. Про це заявив лідер проросійської болгарської партії "Відродження" Костадін Костадінов.

"(Південна Бессарабія - Главред) була частиною болгарської держави понад 450 років, болгари є корінним населенням цієї території (з VI століття) і донині становлять більшість населення. Для порівняння, Україна володіє Південною Бессарабією лише 34 роки", - написав він.

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Костадінов стверджує, що Південна Бессарабія нібито є історичною територією Болгарії. Тому, на його думку, "немає нічого логічнішого", ніж повернення Південної Бессарабії (південної частини Одеської області) назад Болгарії.

"Україна розпадається, і на майбутньому мирному конгресі, який вирішить долю так званої української державності, що не відбулася, Болгарія має заявити свої претензії на болгарську Бессарабію", - заявив проросійський політик.

Реакція посольства України

Посольство України в Болгарії не залишилося осторонь від цих заяв. У дипломатичному відомстві наголосили на неприпустимості таких висловлювань.

Посольство звернулося до керівництва Республіки Болгарія із закликом засудити заяви Костадінова, оскільки політик "підбурює до руйнування норм міжнародного права, спотворює історичні факти та заохочує до переділу кордонів в Європі".

"Висловлювання лідера партії "Відродження" щодо територіальних зазіхань до України є неприпустимими для політика країни-члена ЄС і підтверджують його системне просування наративів Кремля", - йдеться у коментарі.

Територіальні претензії - новини за темою

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп висловив ідеї щодо можливого приєднання Канади, Гренландії та Панамського каналу до США. У своєму різдвяному зверненні він заявив, що після приєднання Канади податки можна буде знизити на 60%, підкресливши, що це принесе економічні вигоди для обох країн.

Трамп також звернув увагу на стратегічну важливість Гренландії для безпеки США, заявивши, що вона є ключовою територією для національних інтересів. Крім того, він висловив невдоволення передачею Панамського каналу Панамі та зажадав його повернення до США.

Також Росія планує розділити Україну на три частини, щоб знищити українську державність. Міноборони РФ підготувало документ, у якому Україну ділять на "нові регіони Росії", "проросійське державне утворення" і "спірні території".

Як повідомляв Главред, речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що Росія послідовно намагається знищити Україну, а всі "мирні ініціативи" є прикриттям для продовження агресії. Коментуючи інформацію про плани поділу України, він зазначив, що такі ідеї є частиною кремлівської політики ще з часів Помаранчевої революції.

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Хто такий Костадин Костадінов?

Костадин Тодоров Костадінов (нар. 1 квітня 1979, Варна) - болгарський політик, історик, юрист і етнограф, засновник і голова партії "Відродження", пише Вікіпедія.

Вважається русофілом, антиамериканістом та євроскептиком з анти-іммігрантськими та анти-натовськими поглядами. У березні 2022 року отримав 10-річну заборону на в'їзд до України, що пояснювалося стійкою проросійською спрямованістю його партії. Наприкінці липня 2023 включений до списку "ворогів України" сайтом "Миротворець" і оголошений агентом російського впливу в Болгарії.

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