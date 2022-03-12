Блінкен і Кулеба провели переговори: що обговорювали

Блінкен ознайомив Кулебу з діями США і партерів з нарощування тиску на РФ і підтримки України в галузі безпеки, економічної та гуманітарної сфер.
Держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час телефонної бесіди обговорили підсумки зустрічі українського міністра з главою МЗС РФ Сергієм Лавровим.
"Держсекретар Ентоні Дж. Блінкен поговорив сьогодні з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, щоби обговорити тристоронню зустріч міністра з главами МЗС Росії Сергієм Лавровим і Туреччини Мевлютом Чавушоглу", - йдеться в повідомленні на сайті американського Держдепартаменту.
Блінкен також ознайомив Кулебу з діями США та їхніх партерів з нарощування тиску на Росію, підтримки народу України в галузі безпеки, економічної та гуманітарної сфер.
Переговори Кулеби і Лаврова в Туреччині
У четвер, 10 березня, в турецькій Анталії відбулися переговори Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова. Ця зустріч була першою з початку війни в Україні, яку провели на рівні глав МЗС.
За словами Кулеби, переговори були складними - сторони поки не змогли досягти рішення щодо припинення вогню, але є певний прогрес у гуманітарному питанні.
Глава російського МЗС Сергій Лавров у свою чергу зробив низку скандальних заяв за підсумками зустрічі. Зокрема, він заявив, що РФ не планує нападати на інші країни, і цинічно додав: "Ми і на Україну не нападали".
Також Лавров підтвердив, що бомбардування дитячої лікарні та пологового будинку в Маріуполі було свідомим і цілеспрямованим рішенням армії РФ. Глава МЗС РФ назвав пологовий будинок військовою ціллю. Дії російської армії він пояснив тим, що "пологовий будинок давно захоплений батальйоном Азов та іншими радикалами".
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