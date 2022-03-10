"Сподіваюся, що міністр Лавров почув": Кулеба розповів про головну підлість Росії

Дмитро Кулеба / УНІАН

Міністри закордонних справ Дмитро Кулеба і Сергій Лавров у Туреччині обговорили ситуацію в Україні.

Зокрема, піднімалося питання необхідність організації гуманітарних коридорів і початку режиму тиші на добу.

Кулеба зазначив, що припинення вогню прив'язане Росією до вимог, які раніше висунув Путін до України.

"Україна не здалася і не здасться. Ми готові до дипломатичних рішень, але, поки їх немає, будемо самовіддано захищати нашу землю",- підкреслив глава українського МЗС.

читайте такожЛавров визнав, що Росія свідомо розбомбила пологовий будинок у МаріуполіУ той же час Дмитро Кулеба зазначив, що Росія намагається всіма силами вбити в людях надію. Зокрема, вона це робить, блокуючи гуманітарні коридори.

"Це повинно припинитися. Це військовий злочин. І кожен з них-співучасник. Я сподіваюся, що міністр Лавров обговорить сьогоднішню зустріч з колегами з російського уряду, Російської армії. І що він почув прохання тисяч мирних українців", - заявив Кулеба.

Зокрема, він в черговий раз згадав про Маріуполь, який зараз страждає від справжньої гуманітарної катастрофи.

Зустріч міністрів закордонних справ України та Росії

У четвер, 10 березня, в турецькій Анталії відбулися переговори Дмитра Кулеби та Сергія Лаврова. Вона почалася об 11: 25 (10: 25 за київським часом). Ця зустріч була першою з початку війни, яку провели на рівні глав МЗС.

За словами Кулеби, переговори були складними - сторони поки не змогли досягти рішення про припинення вогню, але є певний прогрес у гуманітарному питанні.

Глава російського МЗС Сергій Лавров у свою чергу зробив ряд скандальних заяв за підсумками зустрічі.

Читайте також: