Без Лаврова: названа дата зустрічі глав МЗС Німеччини, Франції та України

Зустріч у нормандському форматі відбудеться 15 листопада / УНІАН

Голови Міністерств закордонних справ Німеччини, Франції та України зустрінемося в понеділок, 15 Листопада. Вони зустрінуться в Брюсселі.

Як пише Страна, про повідомляють німецькі ЗМІ у п'ятницю, 12 листопада.

Тим часом, раніше міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров відмовився від участі у зустрічі глав МЗС країн "нормандської четвірки", яка планувалася на 11 листопада.

Нагадаємо, 29 жовтня російська сторона передала колегам до Берліна, Париж і Київ свій варіант проекту підсумкового документа, в якому врегулювання ситуації на Донбасі пропонується на умовах Кремля.

Зустріч у нормандському форматі щодо Донбасу

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Президент України Володимир Зеленський 11 жовтня провів переговори по відеозв'язку з канцлером Німеччини Ангелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном. За підсумками переговорів лідери домовилися актуалізувати діалог щодо Донбасу на рівні нормандської четвірки і почати дискусію щодо організації саміту на вищому політичному рівні.

Далі відбувся телефонна розмова Меркель, Макрона і глави РФ Путіна. Російський президент звинуватив Україну в нібито невиконанні всіх домовленостей по Донбасу, які були зафіксовані на Нормандських самітах. Однак у Кремлі погодилися на перезапуск переговорів у нормандському форматі і початок діалогу щодо проведення зустрічі на рівні міністрів закордонних справ.

Представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт підтвердив, що сторони домовилися обговорити організацію зустрічі глав МЗС країн нормандського формату. За його словами, зустріч повинна пройти найближчим часом.

У прес-службі президента Франції також заявили, що в ході переговорів Макрона, Меркель і Зеленського, а також Макрона, Меркель і Путіна, сторони домовилися про проведення зустрічі глав МЗС країн нормандського формату вже в найближчі два тижні.