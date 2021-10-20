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Азарова заарештували: екс-прем'єр-міністру України заочно обрали запобіжний захід

20 жовтня 2021, 19:57

Колишнього главу уряду України визнали винним у держзраді.

Микола Азаров
Миколу Азарова заарештували / УНІАН

Печерський районний суд Києва заочно заарештував колишнього прем'єр-міністра України Миколу Азарова, якого підозрюють у скоєнні держзради за попередньою змовою групою осіб.

Як повідомляє пресслужба ДБР, Азаров цілком і повністю розумів на що йде і свідомо візував і погоджував проект документа разом з уповноваженими на те посадовими особами.

Крім того, він діяв на шкоду суверенітету і територіальної цілісності України, бо в подальшому такі дії сприяли анексії Криму Російською Федерацією.

"Досудовим розслідуванням встановлено, що зміст і умови Угоди між Україною і РФ з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України були нав'язані президентом РФ Дмитром Медведєвим тодішньому прем'єр-міністру України напередодні підписання Угоди в Москві 21 квітня 2010 року", - сказано в повідомленні.

Тобто, колишній прем'єр особисто сприяв реалізації інтересів Росії у всіх стадіях узгодження проекту Угоди. Про це свідчать оригінали документів, отримані слідчими ДБР.

"Встановлено, що ці вчинки здійснювалися за попередньою змовою групою осіб з тодішнім президентом України Віктором Януковичем, якому також повідомлено про підозру в цьому кримінальному провадженні і його оголошено в розшук", - додали в ДБР.

Нагадаємо, Миколі Азарову оголосили про підозру 2 березня цього року. Пізніше його адвокат Євген Пелихос заявив, що його підзахисний не отримував підозри в держзраді і зазначив, що поки важко давати коментарі по суті справи про держзраду.

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Микола Азаров анексія Криму державна зрада новини України суд
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