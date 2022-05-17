Перевіряють оборону і бояться наступу ЗСУ: на Сумщині пояснили атаку кордону військами РФ

Загарбники у Росії обладнують свій кордон, оскільки можуть боятися контрнаступу армії України - Сумська ОВА / Reuters

Окупаційна армія Росії намагається перевірити лінію оборони Збройних сил України у Сумській області. Руйнування російським ракетним обстрілом мосту через річку Клевень вказує на їх побоювання у зв'язку з можливим контрнаступом українських військ. Загарбники обкопуються і проводять роботи щодо зміцнення свого кордону на кордоні з Сумщиною. Про це заявив керівник обласної військової адміністрації регіону Дмитро Живицький.

У ефірі всеукраїнського телемарафону UA Разом він сказав про те, що однією з причин атаки на кордон України у Сумській області є перевірка лінії оборони ЗСУ. Вони хочуть з'ясувати, наскільки українські військові готові до захисту регіону і державного кордону.

читайте такожЗбройні сили України вийшли на кордон з Росією у Харківській областіЗа його словами, також вони можуть боятися контрнаступу Збройних сил України і зі свого боку зміцнюють кордон. На це вказує руйнування російським обстрілом мосту через річку Клевень. Він йшов через дорогу, яка веде в напрямку Росії і знаходиться недалеко від кордону.

"Ми розуміємо, що в них цим напрямком наступати, ймовірно, планів немає. Адже це якраз міст, через який можна було б здійснювати наступ... також вони окопуються, ведуть роботи зі зміцнення власного кордону, будують опорні пункти, блокпости. Ми розуміємо, що орки бояться можливого контрнаступу, бояться за свій кордон", - підкреслив Дмитро Живицький.

Війська Росії намагалися прорвати кордон у Сумській області

Диверсійно-розвідувальні групи РФ вранці, 16 травня, спробували здійснити прорив через кордон у Сумській області. Керівник обласної військової адміністрації Дмитро Живицький сказав, що загарбники відкрили вогонь по прикордонній території Шосткинського району. Вони використовували міномети, гранатомети, кулемети і автомати. Прикордонники відбили ворожу атаку, після чого окупанти повернулися за лінію кордону.

Наступного дня, у вівторок, 17 травня, війська Росії намагалися прорватися через кордон України на півночі Шосткинського району в околицях Середино-Буди Сумської області. Пройшли бої. Ворожі війська обстрілювали область, уздовж кордону фіксувалися пожежі. Окупанти не змогли пройти українську оборону.

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