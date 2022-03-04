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Арестович розповів, яких перемог вдалося досягти в найгарячіших точках України

4 березня 2022, 13:21

Главред наводить тези його виступу.

Арестович розповів, яких перемог вдалося досягти в найгарячіших точках України
Арестович розповів, яких перемог вдалося досягти в найгарячіших точках України / Фото Reuters

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович на брифінгу вранці 4 березня озвучив свіжі дані щодо російського вторгнення.

Він запевнив, що ситуація контрольована і навіть вселяє "стриманий оптимізм". У той же час Арестович перерахував найболючіші точки для України і що робиться для порятунку людей у цих містах.

Главред наводить тези його виступу:

  • Ситуація контрольована. Ворог вчора після поповнення резервів почав просування по окремих напрямках.
  • Найбільшого успіху ворог досяг у місті Енергодар, де частково встановив контроль над Запорізькою АЕС, також йому вдалося просунутися біля Вознесенська (приблизно напрямок від Миколаєва до Кривого Рогу). Наші війська ворога там зупинили, зараз йде бій. Усі спроби ворога просунутися безпосередньо до Миколаєва були відбиті.
  • Ще одна гаряча точка - північний захід Києва, там теж йдуть бої. Наземні і повітряні війська зупиняють противника.
  • Харків, Охтирка піддаються жорстокому удару противника - але оборона тримається. Ми повідомили про ситуацію там світовій спільноті. Ворог несе там величезні втрати, тому змушений перекинути туди величезні резерви, які в іншому випадку могли б бути використані в більш небезпечних напрямках, наприклад, на Київщині.

"Героїчна оборона Охтирки та Харкова, по-перше, змусила противника зупинитися, по-друге, змінити напрямок розвитку основного удару і, по-третє, змусила перекинути туди додаткові резерви. Ось що дає майстерний опір на місцях... Це дає нам час протриматися, поки прибуде західна допомога і запрацюють санкції та дії нашого керівництва", - уточнив Арестович.

  • Чернігів витримав потужний авіаційний удар - але місто вистояло. Ворог на тому напрямку не просувається.
  • Маріуполь частково перебуває в облозі - але ситуація контрольована. Бійці заважають противнику оточити місто остаточно. Гуманітарна ситуація в Маріуполі "дещо напружена", це є предметом переговорів і з представниками РФ і Білорусі, і з керівництвом країн-партнерів і світових організацій. Ситуація вирішується. Йдеться про встановлення гуманітарних коридорів для евакуації мешканців та постачання продуктів першої необхідності.
  • Безпосередньої небезпеки для Одеси немає: ЗСУ та місцева влада контролюють ситуацію. Україна придушує всі спроби атак кораблів противника.
  • Вчора потужними ударами українська армія зупинила наступ противника за іншими напрямками. Загальна ситуація контрольована.

"Ми може відчувати стриманий оптимізм щодо подальшого наступу ворога. Він буде зупинений і на інших ділянках", - запевнив Арестович.

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Що відбувається в Україні 4 березня 2022:

Українська ППО збила ворожий літак у Одеській області, пілота шукають. Повітряне судно ворога атакувало об'єкт української військової інфраструктури.

У Міноборони озвучили втрати агресорів за вісім діб війни: як мінімум 9166 осіб. Як кажуть українські військові, втрати російських окупантів від української армії зростають із кожним днем.

Росія кинула проти українців практично всю свою армію, заявив президент Володимир Зеленський. За словами українського лідера, РФ завела на територію України практично весь особовий склад своєї армії.

Автор: Діана Бель
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