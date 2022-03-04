Українська ППО збила ворожий літак на Одещині, пілота шукають

Повітряне судно ворога атакувало об’єкт української військової інфраструктури.
Українська протиповітряна оборона збила літак російських окупантів поблизу Затоки в Одеській області.
Пілот ворожого повітряного судна встиг катапультуватися, зараз його розшукують. Про це повідомили у пресцентрі Військово-морських сил ЗСУ.
"Підрозділ ППО під курортною Затокою збив російський літак, що атакував один із об’єктів військової інфраструктури. Пілота, який встиг катапультуватися, розшукують", – зазначається у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що РФ хоче висадити морський десант біля Затоки і Чорноморська. Окупанти готуються до цього під прикриттям загону кораблів вогневої підтримки, а також ракетної катерної ударної групи РФ.
Також повідомлялося, що український фрегат Військово-морських сил України "Гетьман Сагайдачний" затопили, щоб він не дістався ворогу і не використовувався, зокрема, для диверсій.
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