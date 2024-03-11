Арешт Коломойського необґрунтований, його слід негайно звільнити з-під варти - адвокат

Колишній генеральний прокурор Ізраїлю заявив, що, приїхавши з "великими надіями внести свій внесок у здійснення правосуддя в шанованих судах України", був дуже розчарований.

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Ігор Коломойський / фото: nikvesti.com

Українського бізнесмена Ігоря Коломойського, згідно з верховенством права і справедливості, слід негайно звільнити з-під варти, а ситуація з його арештом викликає тривогу щодо дотримання прав людини і належної правової процедури в українських судах.

Про це пише у своїй колонці для УНІАН Авіхай Мандельбліт, колишній генеральний прокурор Ізраїлю та захисник Ігоря Коломойського у кримінальному провадженні, яке розслідується Бюро економічної безпеки України.

"Представляючи пана Ігоря Коломойського, висловлюю своє глибоке занепокоєння з приводу судових процесів, свідком яких я став під час слухань, що відбулися в українських судах Києва в лютому 2024 року. Пан Коломойський несправедливо утримується в київській в'язниці вже понад шість місяців (а зараз його арешт було продовжено ще на 60 днів!) як простий підозрюваний, і ця ситуація викликає тривогу стосовно дотримання прав людини та належної правової процедури в українських судах", - пише Мандельбліт.

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Юрист зазначає, що його попросили дати свій висновок щодо клопотання про продовження терміну тримання під вартою Коломойського, який уже шість місяців перебуває під вартою за підозрою у вчиненні економічних злочинів для потреб слідства, без ухвалення рішення про пред'явлення обвинувачення, у зв'язку з відсутністю достатньої доказової бази для ухвалення такого рішення на цей час.

"Розслідування триває, пан Коломойський перебуває під вартою вже понад шість місяців, і завершення терміну тримання не передбачається в найближчому майбутньому. Навпаки, нещодавно сторона обвинувачення запросила щонайменше додаткові 6 місяців (!) для продовження слідства, і ніхто не може передбачити, скільки це триватиме і коли закінчиться. Весь цей час обвинувачення наполягає на тому, щоб пан Коломойський залишався у в'язниці. Вибачте, але це не має жодного сенсу", - зазначає Мандельбліт.

Він заявив, що, приїхавши з "великими сподіваннями зробити свій внесок у здійснення правосуддя в шанованих судах України", був дуже розчарований.

"Я приїхав, щоб пролити світло на принципи права тримання під вартою. Право на свободу від довільного затримання є основоположним у різних демократичних державах і міжнародних правових системах, що мають спадщину поваги до прав людини (чи то континентальна, чи то загальна правова система). Наприклад, Загальна декларація прав людини, Міжнародний пакт про громадянські і політичні права та Європейська конвенція про захист прав людини визнають ці права", - заявив юрист.

Для порівняння Мандельбліт вказує на досвід Ізраїлю, де право на свободу від арешту вважається основоположним, як зазначено в розділі 5 Основного закону: "Людська гідність і свобода". Також він зазначає, що Канадська Хартія і Конституція Південної Африки аналогічно встановлюють свободу від довільного затримання або ув'язнення та право на справедливий судовий розгляд, а у Сполучених Штатах Четверта поправка вимагає наявності "ймовірної причини" для арешту, що забезпечує розумну підставу для передбачуваного правопорушення затриманого.

"Арешти не можуть здійснюватися винятково з метою розслідування, а повинні ґрунтуватися на відчутній небезпеці або підозрі у втечі. Аналогічно, у Німеччині та Франції керівні принципи Європейського суду з прав людини вимагають наявності вагомих доказів провини навіть на початкових етапах розслідування, наголошуючи на принципі презумпції невинності та пропорційності", - пише захисник Коломойського.

За його словами, тримання під вартою в Ізраїлі, особливо у справах про економічні злочини, розглядають як крайній захід, який не мають використовувати як основний інструмент розслідування.

"Практика обмежує тривалість тримання під вартою до пред'явлення обвинувачення, яке зазвичай триває лише від кількох днів до кількох тижнів, але аж ніяк не 6 місяців, підкреслюючи заборону тривалого тримання під вартою без пред'явлення обвинувачення. Спільним для всіх цих освічених правових систем є необхідність шукати істину, не ставлячи під загрозу основні права затриманих, насамперед право на гідність, свободу та належну правову процедуру", - пише Мандельбліт.

Адвокат наголошує, що метою затримання ніколи не є покарання затриманого, який вважається невинним, доки його вину не буде доведено поза будь-яким розумним сумнівом, - "особливо коли навіть не зрозуміло, чи буде висунуто звинувачення, за відсутності достатніх доказів, що підтверджують його провину".

Також він наголошує, що спільним для цих правових систем є необхідність завжди шукати реальну альтернативу триманню під вартою, оскільки утримання за ґратами та стінами завжди є найгіршою альтернативою, особливо для особи, проти якої не було висунуто жодних обвинувачень або яка може бути виправдана в кінцевому підсумку.

"Коли тривалість тримання під вартою збільшується, а слідство не демонструє жодних ознак завершення (як у даному випадку), вірогідність продовження застосування каральних заходів у вигляді тримання під вартою зменшується, що посилює необхідність пошуку альтернатив утриманню під вартою. Немає жодних перешкод для продовження розслідування, якщо відповідні органи влади бажають цього, але вкрай нерозумно, як уже зазначалося, тримати невинну особу в каральних засобах тримання під вартою впродовж багатьох місяців, навіть без пред'явлення обвинувачень, без достатніх доказів для доведення вини", - пише захисник Коломойського.

"Крім того, сума застави, встановлена судом у нашій справі, є надзвичайно завищеною до такої міри, що за таких умов практично дорівнює відмові у звільненні", - обурився він.

"Де-факто це рішення судів в Україні заарештувати пана Коломойського на дуже тривалий термін без суду і слідства. Ізраїльська судова практика, так само як і Восьма поправка до американської Конституції та інші демократичні правові системи, забороняє надмірну заставу, яка б перешкоджала звільненню. Надмірна застава фактично слугує цілям незаконного тримання під вартою, порушуючи право підозрюваного на свободу та презумпцію невинуватості. Встановлення астрономічно високої застави у понад 60 мільйонів доларів є фактичним триманням під вартою під прикриттям нереальних умов застави. Згідно з міжнародним правом у сфері прав людини, встановлення надмірної застави є неконституційним", - пише Мандельбліт.

За його словами, існують численні та різноманітні альтернативи утриманню під вартою.

"Наприклад, обмеження пересування, утримання в певних місцях, заборона контакту з певними особами, призначення наглядачів (багато хто з яких у нашому випадку мав добру репутацію та були кваліфікованими наглядачами), явка до поліцейської дільниці через певні проміжки часу, звітування перед поліцією, депонування та інвентаризація фінансових гарантій та зобов'язань від третіх осіб, носіння електронного браслету на нозі, здача паспорта, заборона на виїзд з країни і т. ін. - усе це різноманітні альтернативи. Немає сумнівів, що в нашому випадку це єдиний розумний вихід із затяжного розслідування, коли ніхто не може сказати, коли воно закінчиться і що з нього вийде", - заявляє адвокат.

Він наголошує, що будь-яке інше рішення, а особливо рішення про утримання пана Коломойського під вартою для розслідування економічних підозр упродовж 6 місяців (та продовження арешту ще на 60 днів) ухвалене українськими судами, є вкрай необґрунтованим.

"На мою думку, таке рішення не могло бути ухвалене в жодній іншій демократичній правовій системі, яка поважає права людини та належну правову процедуру, особливо презумпцію невинуватості. Пана Ігоря Коломойського, згідно з верховенством права і справедливості, слід негайно звільнити з-під варти", - підсумував захисник бізнесмена.

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