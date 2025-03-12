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Американці виступили проти: у Трампа почались проблеми всередині США

Юрій Берендій
12 березня 2025, 04:02
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Американські фермери втрачають значні кошти через торгові війни президента США Трампа з країнами сусідами, зазначив Жданов.
Американці виступили проти: у Трампа почались проблеми всередині США
У Трампа почались проблеми всередині США / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Про що сказав Жданов:

  • Американські фермери вже виступили проти дій Трампа
  • Трамп намагається провести в США політику імпортозаміщення

Політика Трампа може спричинити проблеми всередині США, зокрема серед американських фермерів. Про це в інтерв'ю Главреду військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов.

За його словами, Асоціація фермерів США вже звернулася до Трампа з листом, у якому критикувала його рішення. Через розв’язану ним "митну війну" фермерська продукція гниє на баржах, оскільки контрагенти відмовляються від закупівель. Зокрема, Канада припинила імпорт американської сільгосппродукції у відповідь на дії Трампа.

"Ось у фермерів і гниють товари, і вони ставлять Трампу запитання - хто за це заплатить", - зазначив він.

Жданов також згадав, що у своєму виступі перед Конгресом Трамп пообіцяв "золотий купол" над США, який зробить усіх багатшими, але для цього американцям доведеться перетерпіти важкий перехідний період.

"Я відразу згадав Брежнєва. Згадайте, коли у Брежнєва запитали, чому під час переходу від соціалізму до комунізму жерти нічого, він сказав: "А в дорозі ніхто годувати не обіцяв"", - вказує експерт.

Дивіться відео, в якому Олег Жданов розповів, як Україна воюватиме без військової допомоги США:

Він заявив, що фермери нібито виграють, адже їхня продукція заповнить американські супермаркети.

Проте експерт сумнівається, що, наприклад, південні штати відмовляться від латиноамериканської кухні. Він також порівняв цю політику із невдалою спробою імпортозаміщення в Росії, наголосивши, що Трамп не вживає цього терміна, але фактично прагне до схожої моделі.

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Політика Трампа - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, США намагаються вести переговори з Україною та Росією без залучення Європи, фактично виключаючи її з мирного процесу. Про це розповів політичний аналітик Олександр Кочетков, коментуючи роль європейських країн у переговорах щодо України.

Особиста зустріч президента США Дональда Трампа та російського лідера Володимира Путіна навряд чи принесе користь Україні – скоріше навпаки. За словами військового експерта, полковника запасу Олега Жданова, Трамп уже повністю перебуває під впливом Путіна.

Американський президент Дональд Трамп розглядає можливість запровадження жорстких санкцій проти Росії, а також введення мит на російські товари. Про це він повідомив у соціальній мережі Truth Social.

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Хто такий Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовик, полковник запасу ЗСУ, український військовий експерт.

З 2016 року часто пише статті в українській, російській, білоруській та іракській пресі. Відкрив власний ютуб-канал, у якому випускає відео з аналітикою бойових дій, де має понад 900 тисяч підписників та 63 млн переглядів, пише Вікіпедія.

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