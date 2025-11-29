Знайдено таємничий об'єкт біля Стоунхенджа: знахідка перевертає історію

Знайдено дугоподібні лінії з більш ніж двох десятків гігантських ям: кожна сягає приблизно 10 метрів.

Знайдено загадкову будову біля Стоунхенджа / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Знайдено коло штучних заглиблень неподалік від Стоунхенджа

Виїмки були зроблені руками неолітичних громад близько 4,5 тисяч років тому

Археологи представили нові переконливі докази існування величезного кола штучних заглиблень неподалік від Стоунхенджа - і вважають, що перед ними, ймовірно, наймасштабніша споруда, створена людьми в доісторичній Британії.

Ідеться про дугоподібну лінію з більш ніж двох десятків гігантських ям: кожна сягає приблизно 10 метрів у глибину і близько 5 метрів завширшки, повідомляє Daily Mail.

За результатами новітніх досліджень, проведених із застосуванням сучасних наукових технологій, ці виїмки були зроблені руками неолітичних громад близько 4,5 тисяч років тому.

Перша згадка про загадкові заглиблення біля поселення Даррінгтон відноситься до 2020 року. Тоді знахідку одразу назвали одним із найбільш вражаючих відкриттів у британській археології, але вчені сперечалися: чи справді це сліди людської діяльності, чи незвичне природне утворення?

Додаткові дослідження розставили крапки над "i". У всіх ямах виявили ідентичну послідовність культурних шарів, починаючи з пізнього неоліту - структура, яка практично виключає природне походження. Ба більше, аналіз показав присутність ДНК овець і великої рогатої худоби, що свідчить про те, що територія використовувалася й оброблялася людьми.

За словами дослідників, нові дані остаточно підтверджують: масивне коло ям було створено цілеспрямовано і є частиною унікального ландшафтного комплексу, значення якого виявилося набагато вражаючим, ніж передбачалося раніше.

З'ясування того, що настільки величезні заглиблення були вириті вручну, демонструє дивовижний рівень організації та інженерних знань стародавніх жителів Британії.

