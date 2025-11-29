Рус
Знайдено таємничий об'єкт біля Стоунхенджа: знахідка перевертає історію

Олексій Тесля
29 листопада 2025, 02:52
Знайдено дугоподібні лінії з більш ніж двох десятків гігантських ям: кожна сягає приблизно 10 метрів.
Стоунхендж.
Знайдено загадкову будову біля Стоунхенджа / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ви дізнаєтеся:

  • Знайдено коло штучних заглиблень неподалік від Стоунхенджа
  • Виїмки були зроблені руками неолітичних громад близько 4,5 тисяч років тому

Археологи представили нові переконливі докази існування величезного кола штучних заглиблень неподалік від Стоунхенджа - і вважають, що перед ними, ймовірно, наймасштабніша споруда, створена людьми в доісторичній Британії.

Ідеться про дугоподібну лінію з більш ніж двох десятків гігантських ям: кожна сягає приблизно 10 метрів у глибину і близько 5 метрів завширшки, повідомляє Daily Mail.

За результатами новітніх досліджень, проведених із застосуванням сучасних наукових технологій, ці виїмки були зроблені руками неолітичних громад близько 4,5 тисяч років тому.

Перша згадка про загадкові заглиблення біля поселення Даррінгтон відноситься до 2020 року. Тоді знахідку одразу назвали одним із найбільш вражаючих відкриттів у британській археології, але вчені сперечалися: чи справді це сліди людської діяльності, чи незвичне природне утворення?

Додаткові дослідження розставили крапки над "i". У всіх ямах виявили ідентичну послідовність культурних шарів, починаючи з пізнього неоліту - структура, яка практично виключає природне походження. Ба більше, аналіз показав присутність ДНК овець і великої рогатої худоби, що свідчить про те, що територія використовувалася й оброблялася людьми.

За словами дослідників, нові дані остаточно підтверджують: масивне коло ям було створено цілеспрямовано і є частиною унікального ландшафтного комплексу, значення якого виявилося набагато вражаючим, ніж передбачалося раніше.

З'ясування того, що настільки величезні заглиблення були вириті вручну, демонструє дивовижний рівень організації та інженерних знань стародавніх жителів Британії.

Нове відкриття: сенсаційна знахідка вчених

Серед безлічі стародавніх предметів, виявлених на священному японському острові Окіносіма, дослідники знайшли по-справжньому унікальний об'єкт - наконечник списа, ретельно прихований усередині старовинних золотих піхов. Ця рідкісна реліквія, що отримала статус національного скарбу, відкриває нові уявлення про релігійні обряди і культурні практики епохи Ямато.

Раніше повідомлялося про розкопки на місці, де було розіп'ято Ісуса. Археологи виявили залишки стародавнього саду в Єрусалимі.

Нагадаємо, раніше археологи виявили стародавній камінь, який усіх здивував. У археологів залишилося більше запитань, ніж відповідей.

Нагадаємо, Главред писав, що згідно з поширеною гіпотезою, пікова різноманітність динозаврів припадала на період близько 75 мільйонів років тому, після чого вона нібито почала поступово знижуватися задовго до зіткнення з астероїдом 66 мільйонів років тому.

Читайте також:

Про джерело: Daily Mail

Daily Mail - британська щоденна таблоїдна газета середнього сегменту, заснована в 1896 році, а також новинний веб-сайт, що видається в Лондоні. Станом на 2020 рік це була найбільш високооплачувана газета у Великій Британії. Її сестринська газета The Mail on Sunday була заснована в 1982 році, шотландське видання було засноване в 1947 році, а ірландське - в 2006 році. Контент з газети з'являється на веб-сайті MailOnline, хоча веб-сайт управляється окремо і має власного редактора, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

14:44

Скоро буде масований обстріл: монітори назвали об'єкти, які можуть бути під ударом

14:42

"Ідея Трампа": Путін зробив неочікувану заяву про мирний саміт

14:13

У жодному разі не можна виносити сміття цього дня: прикмети на свято 29 листопада

