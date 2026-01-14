На шляху до катастрофи: як космічний телескоп може загрожувати людям

Нові розрахунки показують: потенційний ризик для людей виявився вищим за попередні оцінки.

https://glavred.net/nauka/na-puti-k-katastrofe-kak-kosmicheskiy-teleskop-mozhet-ugrozhat-lyudyam-10732058.html Посилання скопійоване

Телескоп "Хаббл" може становити загрозу / Колаж: Главред, фото: Pixabay

Ви дізнаєтеся:

Телескоп "Хаббл" поступово втрачає висоту

Конструкції можуть при падінні розлетітися на сотні кілометрів

Легендарний телескоп "Хаббл", який десятиліттями спостерігає за Всесвітом, поступово втрачає висоту і в перспективі може неконтрольовано увійти в атмосферу Землі.

Як пише IFLScience, нові розрахунки показують: потенційний ризик для людей виявився вищим за попередні оцінки.

відео дня

Апарат, запущений в 1990 році, працює на низькій орбіті, яка рік за роком знижується через опір атмосфери. Раніше телескоп піднімали під час сервісних місій шатлів, але тепер такої можливості немає.

За прогнозами вчених, "Хаббл" може зійти з орбіти в період між 2029 і 2040 роками, найбільш ймовірна дата — близько 2033 року.

Проблема в тому, що телескоп не розрахований на кероване зведення з орбіти: частина конструкції може вціліти при падінні і розлетітися на сотні кілометрів. Хоча ймовірність жертв залишається невеликою, вона перевищує стандарти безпеки NASA.

Дослідники вважають, що необхідні додаткові розрахунки, щоб уникнути неконтрольованого фіналу місії одного з головних символів космічної науки.

Катастрофа в РФ: вибух на ракетному полігоні

Раніше на території космодрому "Ясне" в Оренбурзькій області Росії прогримів сильний вибух. Колір хмари, що утворилася після події, наводить на думку про можливий викид небезпечних хімічних сполук, у тому числі компонентів ракетного палива. На відеозаписах, що з'явилися в соцмережах, чітко видно масштабну хмару насиченого помаранчевого, майже "токсичного" кольору, що піднімається високо в небо.

Раніше повідомлялося, що в Росії спалахнула потужна пожежа на важливому об'єкті Роскосмосу. Завод є ключовою ланкою у виробництві мікросхем. Крім того, він забезпечує російських розвідників системами управління.

Як писав раніше Главред, хакери Anonymous зламали систему управління супутниками Роскосмосу. Росія більше не контролює свої супутники.

Більше новин:

Про джерело: IFLScience IFLScience - популярне онлайн-видання, засноване 2012 року Еліз Ендрю як сторінка у Facebook, яка згодом виросла у великий науково-популярний сайт. Сьогодні управляється LabX Media Group, що базується в Канаді та Великій Британії. Охоплює приблизно 10 млн відвідувачів сайту і 60 млн підписників у соцмережах.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред