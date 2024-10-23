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Після 13 років разом і 8 років заручин: Джейсон Стейтем і Розі Гантінгтон-Вайтлі планують весілля - ЗМІ

Анна Підгорна
23 жовтня 2024, 01:20
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Батьки двох спільних дітей нарешті зважилися узаконити свої стосунки.
Джейсон Стетхем, Розі Гантінгтон-Вайтлі
Джейсон Стейтем і Розі Гантінгтон-Вайтлі одружуються - чому відкладали весілля / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Британська супермодель і одна з "янголів Victoria's Secret" Розі Гантінгтон-Вайтлі перебуває в романтичних стосунках з британською кінозіркою Джейсоном Стейтемом з 2010 року. У 2016 році актор зробив своїй обраниці пропозицію руки і серця, але в проведення весілля втрутився крихітка Джек - перший син пари.

Розі і Джейсон планували весілля 2018 року, але хлопчик, який з'явився на світ 2017-го, був, на їхній погляд, занадто малий, а їм дуже хотілося б, щоб він запам'ятав, як мама і тато одружуються. Так Стейтем і Гантінгтон-Вайтлі вперше відклали церемонію.

Коли Джек трохи підріс, батьки подарували йому сестричку - Ізабелла з'явилася на світ 2 лютого 2022 року. На якийсь час весілля знову випало зі списку першочергових справ.

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Втім нещодавно інсайдери повідомили виданню RadarOnline, що актор твердо вирішив будь-що-будь відвести свого янгола під вінець. Зараз пара, після багатьох злетів і падінь, шалено закохана одне в одного, і готова до цього, як ніколи. До того ж Джейсон і Розі планують третю дитину, повідомляє інформатор.

"Вони надзвичайно щасливі разом. У них були свої злети і падіння - в основному через те, що Джейсон був легковажним. Але він подолав свої проблеми із зобов'язаннями і довів, що є неймовірним партнером і батьком - і вони закохані більше, ніж будь-коли. ... Жартують, що якщо вони чекатимуть, то опиняться в будинку для літніх людей ще до того, як зможуть зіграти весілля", - цитує джерело видання.

Хто такий Джейсон Стейтем?

Джейсон Стейтем - британський актор, відомий за фільмами режисера Гая Річі ("Карти, гроші, два стволи", "Великий куш", "Револьвер", "Гнів людський", "Операція "Фортуна": Мистецтво перемагати"), дилогії "Адреналін", а також серій "Перевізник", "Нестримні" і "Форсаж", повідомляє Вікіпедія.

Голлівуд - останні новини:

Раніше американська співачка, акторка та бізнесвумен Дженніфер Лопес уперше заговорила про розлучення з Беном Аффлеком - їхній шлюб тривав менше двох років, а розрив став справжнім ударом для артистки.

Також стало відомо, що 94-річний Клінт Іствуд знайшов собі нову подругу всього за 78 днів після смерті коханої, у фактичному шлюбі з якою він перебував протягом останніх 10 років.

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