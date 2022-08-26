Другий раз два роки: зірку фільмів Один вдома звинуватили у зґвалтуванні

Девін Ретрей звинувачений у згвалтуванні / imdb.com

Американський актор і музикант Девін Ретрей опинився в центрі скандалу - 45-річний артист звинувачений у згвалтуванні. Інцидент стався у вересні 2017 року, в нью-йоркській квартирі зірки фільмів Один Вдома. Про це повідомляє CNN.

Ліза Сміт, давня подруга Ретрея, в компанії свого брата, актора і ще кількох приятелів відпочивала в його квартирі на Манхеттені. Девін пригостив її напоєм, після чого вона відчула жахливу втому, і потім її свідомість відключилася.

Дівчина стверджує, що прийшла до тями кількома годинами пізніше, коли гості пішли. Вона не могла поворухнутися, проте відчувала все, що робив з нею Ретрей. Сміт припускає, що актор підсипав їй наркотики в напій, і, скориставшись її безпорадністю, оволодів нею.

Видео дня

Поліція довго не давала справі хід, проте після того, як Девін був звинувачений його дівчиною в домашньому насильстві в грудні 2021 року, злочини актора привернули до себе підвищену увагу.

Сам Ретрей усе заперечує. Після звинувачення в домашньому насильстві, його випустили під заставу в 25 тис. доларів. Схоже і зараз актор розраховує вийти сухим з води.

Раніше стало відомо, що канадський актор, зірка популярного серіалу Рівердейл був визнаний винним у вбивстві - застрелив свою матір і планував замах на Джастіна Трюдо.

Також у згвалтуванні двох жінок був звинувачений Кріс Нот - Містер біг або чоловік мрії з культового серіалу Секс у Великому Місті.

Інші новини: