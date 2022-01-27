Зірка фільму Один вдома, 41-річний Маколей Калкін одружується на матері своєї дитини Бренді Сонг

Маколей Калкін одружується вдруге / gettyimages.com

41-річний актор кіно і телебачення, музикант, зірка фільмів Один вдома, Богатнький Річі і Добрий синок Маколей Калкін зробив пропозицію матері своєї єдиної дитини, актрисі Бренді Сонг.

Про це повідомляє видання People з посиланням на особисті джерела.

Раніше Сонг також була помічена під час шопінгу в Беверлі Хіллс. На її безіменному пальці красувалося кільце з величезним діамантом.

Для Бренди Сонг цей шлюб буде першим, Калкін вже був раніше одружений: два роки на актрисі Рейчел Майнер, і дев'ять років у цивільному шлюбі з Мілою Куніс.

Романи Маколей Калкіна

Маколей Калкін та Рейчел Майнер

Перший шлюб зірки Один вдома стався в 1998 році, коли Калкіну та його обраниці Рейчел Майнер було всього по 17 років. Пара познайомилася в нью-йоркській школі, в якій вони разом вчилися. Для того, щоб укласти шлюб, закоханим знадобився дозвіл батьків. Однак їхні стосунки все ж розпалися через два роки - в 2000-му. Правда, офіційно Калкін і Майнер розлучилися лише в 2002 році

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Маколей Калкін і Рейчел Майнер / gettyimages.com

Маколей Калкін і Міла Куніс

З голлівудською акторкою українського походження Мілою Куніс Калкін був у стосунках дев'ять років - з 2002 по 2011 рік. Як не намагалися "одружити" закоханих ЗМІ, їх роман так і залишався неузаконеним. Незважаючи на те, що розставання акторів пройшло мирно і за обопільною згодою, Калкін важко переживав розрив. З чуток саме через це він пристрастився до важких наркотиків. Практично через рік після того, як закінчився його з Куніс роман, актор був госпіталізований з передозуванням медичними препаратами. До спроби самогубства Калкіна привела депресія, наркотична залежність і розставання з Мілою Куніс.

Маколей Калкін і Міла Куніс / gettyimages.com

Маколей Калкін і Бренда Сонг

У червні 2017 року на зйомках фільму Changeland Маколей Калкін познайомився з американською акторкою Брендою Сонг. Між ними спалахнув бурхливий роман, пара стала частою здобиччю папараці, хоча будь-яких коментарів про їхні стосунки в пресі вони не давали. Втім, в цьому не було необхідності. У квітні 2021 року стало відомо про появу на світ Дакоти Сонг Калкіна - спільного сина акторів, названого на честь загиблої сестри Маколея. А через вісім місяців після цього зірка Один дома вирішив зробити матір своєї дитини законною дружиною.

Маколей Калкін і Бренда Сонг / gettyimages.com

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