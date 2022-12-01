У мережі з'явився тизер скандального серіалу про принца Гаррі і Меган Маркл

Принц Гаррі і Меган Маркл у серіалі Гаррі і Меган від Netflix / Скріншот

Принц Гаррі та Меган Маркл втекли з Великобританії до Каліфорнії, США, у 2020 році. Після переїзду пара бунтівних герцогів Сассекських зробила ряд гучних заяв про приниження, які їм довелося пережити, коли вони були офіційною частиною британської королівської сім'ї.

Пізніше вони підписали контракт зі стрімінговим сервісом Netflix на зйомку документального серіалу з елементами реаліті-шоу про їхнє життя. Передбачається, що перші серії вийдуть вже в грудні 2022 року.

Сьогодні на офіційному каналі Netflix в YouTube з'явився перший офіційний тизер серіалу під назвою Гаррі і Меган. Короткий відеоролик містить раніше неопубліковані кадри зі світського та особистого життя принца Гаррі та його дружини.

"Ніхто не бачить, що відбувається за зачиненими дверима. Я повинен був зробити все, щоб врятувати свою сім'ю", - розповідає принц. "Коли ставки такі високі, чи не логічніше почути нашу історію від нас?" - підкреслює в ролику Меган Маркл.

Очікується, що Сассекські в серіалі розкриють чимало деталей "закулісся" блискучого життя британських придворних. Також 10 січня відбудеться вихід мемуарів принца Гаррі, які вже є великим предметом для пересудів.

Раніше дружина принца Гаррі Меган Маркл, яка не особливо любить показувати своїх дітей на публіці, випадково засвітила зображення свого первістка Арчі Маунтбеттен-Віндзора.

Також своїми спогади про пристрасний роман з принцом Гаррі поділилася зірка реаліті Справжні домогосподарки округу Колумбія Кетрін Омманні - чоловік подарував їй "найпалкіший поцілунок у її житті".

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