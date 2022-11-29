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Зірка реаліті-шоу розкрила подробиці пристрасного роману з принцом Гаррі

29 листопада 2022, 16:51

18 років тому герцог Сассекський подарував жінці поцілунок "від якого вона втратила дар мови".

Принц Гаррі, Кетрін Омманні
Кетрін Омманні розповіла про роман з принцом Гаррі, коли йому був 21 рік / ua.depositphotos.com, facebook.com/catherineommanney

51-річна дизайнерка інтер'єрів і зірка реаліті-шоу Справжні домогосподарки округу Колумбія Кетрін Омманні розкрила подробиці свого роману з принцом Гаррі.

Спогадами жінка поділилася з виданням The Sun. 18 років тому, коли герцогу Сассекському було всього 21 рік, а їй - 34, Омманні і Гаррі познайомилися в приватному барі завдяки їх спільним знайомим. Тоді він перебував в офіційних відносинах з Челсі Деві, а Кетрін була розлученою матір'ю-одиначкою.

"У нас були спільні друзі в сфері нерухомості, і вони нас познайомили. Гаррі носив капелюх в австралійському стилі, який змусив мене сміятися, я пожартувала над тим, як він виглядає. Думаю, він до цього не звик і це справило на нього враження", - згадує жінка. Потім вони вирушили в нічний клуб, з якого разом поїхали додому до друзів принца.

Там між Гаррі та Кетрін сталося кілька інтимних моментів: "Ми піднялися наверх у ванну і почали возитися, як підлітки, наспівуючи в зубні щітки, як у мікрофони. Ми зайшли у ванну в одязі, і один з наших друзів зробив фото на мій телефон. Потім ми з Гаррі пішли на кухню, і він приготував чудовий бутерброд з беконом. Ми сиділи на кухні, розмовляючи і хихикаючи цілу вічність. Потім ми почали боротися жартома, а коли я сказала, що мені пора додому до дочок, він підняв мене за талію і притиснув до стіни. Він поцілував мене, і це був найнеймовірніший і пристрасний поцілунок у моєму житті. Я абсолютно втратила дар мови".

Оммані зазначає - незважаючи на те що між ними з'явився справжній зв'язок, їхні стосунки тривали недовго: принц був занадто молодий, до того ж таблоїди швидко рознюхали про його нове захоплення.

Після того епізоду у друзів Гаррі, у них ще було кілька пристрасних побачень, але потім принц обірвав зв'язок і змінив номер. Кетрін з розумінням поставилася до такого фіналу. Навіть зараз вона згадує про їх короткий зв'язок і про самого Гаррі з теплом. "Він дуже сміливий, харизматичний, неймовірно смішний, розумний і милий чоловік", - зазначає Омманні.

Раніше стало відомо, що Бен Аффлек і Дженніфер Лопес опинилися на межі розлучення всього через 4 місяці після весілля - непримиренний конфлікт в сім'ї провокує новоспечене подружжя.

Також була розкрита справжня причина, по якій від співачки-запроданки Наташі Корольової пішов перший чоловік, музикант і композитор Ігор Ніколаєв. Іронічно, але зі своїм другим чоловіком співунка наступила на ті ж граблі.

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