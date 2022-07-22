"Блимни, якщо ти в заручниках": на відео потрапили справжні стосунки принца Гаррі та Меган Маркл

Принц Гаррі і Меган Маркл показали справжні стосунки / instagram.com/sussexroyal

Днями принц Гаррі разом з дружиною, Меган Маркл, відвідали захід, присвячений пам'яті Нельсона Мандели в штаб-квартирі ООН. Герцог Сассекський виголосив полум'яну, пристрасну промову про видатного політичного діяча, а також згадав свій зв'язок з Африкою. Крім того він підняв ще кілька важливих питань на кшталт світових політичних конфліктів та екологічних катастроф.

Але не тільки слова онука Єлизавети II прикували до себе увагу папараці. Багато з тих, хто дивився трансляцію заходу, звернули увагу на те, як сильно Меган Маркл намагалася зіграти роль турботливої дружини.

Принц Гаррі в свою чергу всіляко намагався уникати з нею будь-якого контакту, тактильного або зорового. Сидячи в залі, він раз у раз прибирав руки подалі від дружини, але вона наполегливо хапала його за долоні або погладжувала його.

Вираз обличчя герцога Сассекського при цьому був дуже незадоволеним. Але Меган Маркл схоже цього не помічала. Вона кидала на свого чоловіка швидкі погляди, ніби намагаючись оцінити, наскільки добре вони виглядають перед камерами прямо зараз.

Незручний момент, який стався між подружжям, потрапив на камери. Потім він з'явився в Twitter, де коментатори всерйоз занепокоїлися за принца Гаррі.

Всі, хто бачили цей ролик, почали припускати, що ідеальне сімейне життя герцогів Сассекських - лише картинка, над дотриманням якої ретельно працює Маркл. Гаррі ж залишає враження зацькованої людини, якій не вистачає особистого простору:

"Що б це не було, він виглядає дуже сумним і зламаним".

"Чувак, блимни, якщо тебе тримають в заручниках".

"Це зовсім не закохана пара. Подивіться на її лапу! Йому було дуже сумно і некомфортно з нею".

"Його пора рятувати".

"Боже, вона може його залишити хоч на секунду? Це безглуздо!"

"У нього такий же зацькований погляд, як у Діани, коли її відносини з Чарльзом почали йти на дно".

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Раніше Єлизавета II відвідала публічний захід в кольорах національного прапора України, в чому вгадувався жест підтримки українському народові.

Пізніше, на театралізованій виставі на честь 70-річчя правління королеви, її онука, Британська принцеса Євгенія Йоркська, вперше показала обличчя півторарічного онука Єлизавети II Огаста.

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