Супергеройський облом: хто насправді отримав титул Найсексуальнішого чоловіка 2021

Кріс Еванс поступився титулом Найсексуальнішого чоловіка 2021 Полу Радду / Колаж - gettyimages.com

Минулого тижня голлівудські таблоїди були свято впевнені у тому, що титул Найсексуальнішого чоловіка 2021 року за версією журналу People дістанеться Крісу Евансу - виконавцю ролі Капітана Америка в кіновсесвіті Marvel.

Сьогодні ж шанувальників Еванса чекало жорстоке розчарування: People представили обкладинку з Найсексуальнішим чоловіком і... ним виявився зовсім інший супергерой - Пол Радд, він же Людина-мураха.

У 2020 році Кріс Еванс втратив титул через скандалу з оголеними фотографіями - тоді редакція журналу визнала, що це був невідповідний час для того, щоб вручати будь-які титули Евансу.

Не пощастило акторові і цього року. Його обскакав на фініші його ж колега - відомий голлівудський актор Пол Радд.

Таке рішення приголомшило не тільки громадськість, а й самого Радда. 52-річний актор поставився до нового звання з іронією, і зазначив, що є дуже багато привабливих і знаменитих чоловіків, яким би варто було вручити титул найсексуальнішого раніше за нього.

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Пол Радд - Найсексуальніший чоловік 2021 року за версією журналу People / instagram.com/people

Пол Радд - голлівудський актор, відомий за серіалами Друзі, Парки і зони відпочинку, кінофільмів Людина-мураха і прийдешньої прем'єри Мисливці за привидами: З того світу.

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Раніше стало відомо, що на зйомках фільму Раст, де загинула Гатчинс, сталося ще одне нещастя.

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