Семки нового серіалу "Лара Крофт" зупинили: яка причина

Британська актриса Софі Тернер отримала "незначні" ушкодження.

Зйомки нового серіалу "Лара Крофт" зупинили

Зйомки нового серіалу "Лара Крофт. Розкрадачка гробниць" були призупинені через травму у виконавиці головної ролі. Про це повідомило видання Independent.

За інформацією джерела, британська актриса Софі Тернер, відома за роллю в культовому серіалі "Гра престолів", отримала "незначні" пошкодження. Характер травм не уточнюється.

Представник студії Amazon MGM Studios, посилаючись на медиків, зазначив, що з нетерпінням чекає відновлення виробництва найближчим часом.

"Софі Тьорнер нещодавно отримала легку травму. Як запобіжний захід зйомки на короткий час призупинені, щоб дати їй час на відновлення. Ми з нетерпінням чекаємо відновлення зйомок найближчим часом", – йдеться в заяві Amazon MGM Studios, опублікованій для Entertainment Weekly.

До слова, сама Тернер поки не коментувала свій стан здоров'я.

Серіал "Лара Крофт. Розкрадачка гробниць" заснований на серії відеоігор, які були адаптовані у фільми за участю Анджеліни Джолі на початку 2000-х років. Перша стрічка "Лара Крофт: Розкрадачка гробниць" зібрала вдвічі більший бюджет, а сиквел зібрав 160 мільйонів доларів при бюджеті в 95 мільйонів.

Хто така Софі Тернер Британська актриса Софі Тернер народилася 21 лютого 1996 року. Її дебют у кіно відбувся у 2013 році у фільмі "Інша я". У 2015 році зіграла в комедійному бойовику "Особливо небезпечна". Найбільшу популярність і визнання критиків їй принесла дебютна роль старшої дочки лорда Вінтерфелла Еддарда Старка Санси Старк у телесеріалі в жанрі фентезі "Гра престолів" (2011-2019) від HBO. За свою гру вона отримала п'ять номінацій на "премію Гільдії кіноакторів США за найкращий акторський склад у драматичному серіалі", а також була номінована на премію "Молодий актор" у категорії "Найкраща молода актриса в телевізійному серіалі".

