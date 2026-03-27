"Це буде неймовірно": Джоан Роулінг оцінила перший тизер нового "Гаррі Поттера"

Коротко:

Реакція глядачів на тизер виявилася неоднозначною

Частина шанувальників зазначила, що ролик вийшов занадто похмурим

Британська письменниця Джоан Роулінг прокоментувала дебютний тизер майбутнього серіалу про юного чарівника, прем'єра якого очікується в грудні 2026 року. Своєю думкою вона поділилася в соціальній мережі X.

За словами письменниці, побачене справило на неї сильне враження.

"Це буде неймовірно. Я дуже задоволена", - написала вона.

Водночас, як повідомляє Deadline, реакція глядачів на тизер виявилася неоднозначною. Частина шанувальників зазначила, що ролик вийшов занадто похмурим і не передає атмосферу оригінальної історії.

"Це фентезі-серіал, заснований на дитячих книгах, але в тизері немає нічого, що б на це вказувало — кольорокорекції, магії, химерності, декорацій тощо", — йдеться в повідомленні.

Крім того, дискусії знову викликало рішення творців змінити зовнішність одного з ключових персонажів — професора Северуса Снейпа. У серіалі його зіграє актор Паапа Ессьеду, який з'явився в тизері з дредами, що викликало активні обговорення серед фанатів.

Гаррі Поттер і поттеріана Гаррі Поттер — серія фільмів, заснованих на книгах про Гаррі Поттера англійської письменниці Дж. К. Роулінг. Серія випущена компанією Warner Bros. і складається з одинадцяти фільмів у жанрі фентезі, включаючи основну серію — починаючи з "Гаррі Поттер і філософський камінь" (2001) і закінчуючи "Гаррі Поттер і Дари Смерті. Частина 2" (2011), — а також спін-офф "Фантастичні тварини і де вони мешкають" (2016) та його сиквели, повідомляє Вікіпедія. Також 1 січня 2022 року відбулася прем'єра спецвипуску "Повернення до Гоґвортсу" — документального фільму, присвяченого 20-річчю "поттеріани".

