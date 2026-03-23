10 найкращих трилерів 90-х, які варто передивитися

Анна Підгорна
23 березня 2026, 22:27
Фільми, які майстерно лоскочуть нерви.
Трилери з дев’яностих
Найкращі трилери дев'яностих — атмосферні трилери 90-х / колаж: Главред, фото: imdb.com

Трилери — кіножанр, який може захопити практично будь-кого. Такі фільми цінують за гострий сюжет і саспенс — відчуття тривожного очікування розвитку сюжету або його розв'язки.

Дев'яності минулого століття були багаті на подібні фільми, пікантності яким надавав практично забобонний страх перед новим тисячоліттям. Главред створив для читачів кінодобірку найкращих трилерів 90-х.

Мізері (1990)

Мізері
Мізері / фото: imdb.com

Відомий письменник потрапляє в аварію під час сніжної бурі. Від смерті його рятує жінка, яка виявляється його найвідданішою фанаткою. Однак те, що спочатку здається благословенням, швидко перетворюється на полон у вельми підступного мучителя.

Мізері
Мізері / фото: imdb.com

Коматозники (1990)

Коматозники
Коматозники / фото: imdb.com

Група студентів-медиків починає експерименти з клінічною смертю. Вони зупиняють серця один одного, щоб зазирнути за межу. Але, повернувшись до життя, вони виявляють, що крім знань принесли з собою з того світу ще дещо.

Коматозники
Коматозники / фото: imdb.com

Мис страху (1991)

Мис страху
Мис страху / фото: imdb.com

Адвокат колись приховав докази, щоб відправити злочинця за ґрати. І ось, через 14 років, той виходить на свободу. Він починає методично тероризувати сім'ю адвоката, залишаючись формально в рамках закону.

Мис страху
Мис страху / фото: imdb.com

Рука, що гойдає колиску (1992)

Рука, що гойдає колиску
Рука, що гойдає колиску / фото: imdb.com

Сім'я Бартелів наймає няню Пейтон Фландерс, яка швидко стає незамінною в домі. На жаль, Бартелів починають переслідувати нещастя, але й сама Фландерс знає, що таке справжнє горе.

Рука, що гойдає колиску
Рука, що гойдає колиску / фото: imdb.com

Виховання Каїна (1992)

Виховання Каїна
Виховання Каїна / фото: imdb.com

Талановитий психіатр вивчає феномен множинних особистостей, коли його власні експерименти починають виходити з-під контролю. Дослідження перестає бути просто дослідженням, коли альтернативні особистості розвиваються у його сина.

Виховання Каїна
Виховання Каїна / фото: imdb.com

Утікач (1993)

Втікач
Утікач / фото: imdb.com

Хірурга Річарда Кімбла звинувачують у вбивстві дружини і засуджують до страти. Під час перевезення до в'язниці він дивом виживає в аварії і втікає, щоб знайти справжнього вбивцю і очистити своє ім'я. За ним по п'ятах слідує невблаганний поліцейський.

Втікач
Утікач / фото: imdb.com

Хороший син (1993)

Хороший син
Хороший син / фото: imdb.com

Після смерті матері Марка відправляють погостювати до родичів. Там він зближується з двоюрідним братом. Генрі здається звичайним хлопчиком, але у нього є незвичайне захоплення — створювати небезпечні, а часом і фатальні ситуації, які приносять йому задоволення.

Хороший син
Хороший син / фото: imdb.com

Імітатор (1995)

Імітатор
Імітатор / фото: imdb.com

У Лос-Анджелесі орудує серійний вбивця, який копіює почерки знаменитих маніяків минулого. Розслідувати справу запрошують кримінального психолога Гелен Хадсон, яка сама пережила напад, через що страждає на агорафобію. Їй доведеться подолати страх і проникнути у свідомість вбивці, щоб зупинити серію злочинів.

Імітатор
Імітатор / фото: imdb.com

Ідеальне вбивство (1998)

Ідеальне вбивство
Ідеальне вбивство / фото: imdb.com

Багатий фінансист дізнається, що його юна дружина йому зраджує. Розлучення його не влаштовує — він хоче позбавити життя колишню обраницю. Для цього він підбурює її коханця піти на злочин. Ідеальний план ускладнюється, коли розкриваються мотиви всіх учасників.

Ідеальне вбивство
Ідеальне вбивство / фото: imdb.com

Талановитий містер Ріплі (1999)

Талановитий містер Ріплі
Талановитий містер Ріплі / фото: imdb.com

Бідний молодий чоловік вирушає до Італії, щоб повернути сина багатих батьків. Нове життя пліч-о-пліч із розкішшю та легкістю зачаровує його настільки, що він вирішує його вкрасти. І ось, крок за кроком, брехня за брехнею, він стає кимось іншим.

Талановитий містер Ріплі
Талановитий містер Ріплі / фото: imdb.com

Що таке трилер

Три́лер (від англ. thrill — трепет, коливання) — жанр кіно та літератури, в яких специфічні засоби повинні викликати у глядачів або читачів почуття співпереживання, пов'язане з емоціями тривожного очікування, невизначеності, хвилювання чи страху, повідомляє Вікіпедія.
У трилері, як правило, розповідь ведеться від особи жертви або злочинця, широко використовується сюжетний прийом затягування драматичної паузи, що має викликати у глядача напружене очікування і нервове занепокоєння ("саспенс"), а також виразні сильнодіючі засоби — натуралістичні подробиці, раптові великі плани, шумові ефекти, затемнений кадр, що приховує загрозу, відповідний музичний супровід.

Новини партнерів

Головне за день

Загроза запуску крилатих ракет: РФ підняла "Тушки" в повітря, що відомо

Загроза запуску крилатих ракет: РФ підняла "Тушки" в повітря, що відомо

23:35Війна
Загроза посилилася: Зеленський попередив про масований удар і дав доручення ППО

Загроза посилилася: Зеленський попередив про масований удар і дав доручення ППО

21:44Війна
Графіки більше не діють: в Україні ввели екстрені відключення світла, що сталось

Графіки більше не діють: в Україні ввели екстрені відключення світла, що сталось

19:53Енергетика
Популярне

Більше
Легендарний кисневий коктейль із СРСР: хто його вигадав та чи дійсно він був корисним

Легендарний кисневий коктейль із СРСР: хто його вигадав та чи дійсно він був корисним

Китайський гороскоп на завтра, 24 березня: Мавпам — суперечки, Козлам — уроки долі

Китайський гороскоп на завтра, 24 березня: Мавпам — суперечки, Козлам — уроки долі

Свято 23 березня: прикмети та що не можна робити цього дня

Свято 23 березня: прикмети та що не можна робити цього дня

Гороскоп на завтра, 24 березня: Близнюкам - розбіжності, Рибам - сюрприз

Гороскоп на завтра, 24 березня: Близнюкам - розбіжності, Рибам - сюрприз

Карта Deep State онлайн за 23 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 23 березня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

00:47

Вузький коридор стане значно ширшим: дизайнери розкрили, як підібрати кольори

00:46

"З нього почалася моя любов": Ектор Хіменес-Браво втратив друга

00:14

Синоптики здивували прогнозом: коли очікувати на підвищення температури в Києві

00:04

Не може обійтися без палички: як зараз виглядає Алла Пугачова

23 березня, понеділок
23:35

Загроза запуску крилатих ракет: РФ підняла "Тушки" в повітря, що відомо

Які блокпости в Україні законні та кому можуть видати повістку до ТЦК - інтервʼю з адвокатомЯкі блокпости в Україні законні та кому можуть видати повістку до ТЦК - інтервʼю з адвокатом
23:26

Чи можуть ТЦК змушувати вийти з авто на блокпосту - адвокат назвала нюанс

23:19

Росія готова до масованого удару по Україні: розкрито терміни та цілі обстрілу

23:10

"Це може вплинути на гру": тренер Швеції зробив відверту заяву про збірну України

22:30

Вже не жарт: де відкрито "університет барбекю" і зараховано перших студентів

22:27

10 найкращих трилерів 90-х, які варто передивитися

21:44

Загроза посилилася: Зеленський попередив про масований удар і дав доручення ППО

21:06

Росіяни готують наступ на важливе місто: офіцер розкрив плани ворога

20:57

Кому можуть вручити повістку навіть із "бронюванням": з’явилося важливе попередження

20:47

"Золота жила": адвокат пояснила, що роблять ТЦК на блокпостах та чи законно це

20:45

Завдання, яке ламає мозок: лише люди з гострим зором знайдуть банан за 9 секунд

20:18

Більшість роблять "на око": без чого підживлення часнику не дасть результатуВідео

19:59

"Плюс" буде навіть вночі: коли на Тернопільщині відчутно потеплішає

19:54

Всього 5 хвилин — і килим як новий: простий спосіб повернути блиск без хімчисткиВідео

19:53

Графіки більше не діють: в Україні ввели екстрені відключення світла, що сталось

19:20

Як подовжити тривалість життя кішки: найпростіший спосіб, який ігнорують власникиВідео

19:10

Конфлікт навколо Ірану може змінити світові ринки: Андрусів назвав ризикиПогляд

18:58

"Трамп чинитиме тиск": з’явився тривожний сценарій завершення війни в Україні

18:53

РФ завершує підготовку до масованого удару: названо пріоритетні цілі та регіони

18:48

Запасів дизелю в Україні вистачить до кінця березня, але квітень під питанням – Reuters

18:45

Лише один секрет збереже урожай: коли сіяти огірки у відкритий ґрунтВідео

18:21

Погода в Україні різко зміниться - де випадуть дощі та вдарить похолодання

18:15

Температура підскочить з -3 до +16: коли на Львівщині різко зміниться погода

17:40

Керував шпигунською мережею на Закарпатті: СБУ викрила угорського розвідникаВідео

17:39

Коли народжуються люди, які наділені особливою інтуїцією – лише чотири дати

17:32

Долар, євро та злотий різко пішли вгору: новий курс валют на 24 березня

17:30

Ціни на пальне різко зростуть: українцям назвали терміни подорожчання на АЗС

17:19

Оля Полякова покарала чоловіка після скандального інтерв'ю — подробиці

17:06

ТЦК почали обхід квартир - мобілізацію різко посилять, кого призвуть в першу чергу

16:59

"ФСБ не боїтесь?": зрадницю Йолку "розмазали" українці і отримали відповідь

16:50

Його забувають мити всі: названо одне з найбрудніших місць на кухніВідео

16:32

РФ пішла у новий масштабний наступ - які міста під загрозою і чи готові ЗСУ

16:30

Садівники масово закопують банани в землю: причина виявилася несподівано простоюВідео

16:29

Чому досвідчені кухарі збризкують оцтом пательню перед смаженням: старий трюк

15:55

В Україну повертається тепло: синоптик порадувала свіжим прогнозом

15:44

Чим пахне Тарас Цимбалюк: парфуми Папи Римського та унісекс-ароматиВідео

15:17

"З глибоким сумом": помер власник OnlyFans Леонід Радвінський

15:12

Провели переговори: Трамп оголосив про рішення щодо Ірану та віддав наказ армії

15:08

Ефект зоряного неба за хвилини: як ефектно пофарбувати яйця на ВеликденьВідео

14:53

На Житомирщину увірветься рекордне тепло: коли прогріє до +20 градусів

14:38

Росія зупинила експорт нафти через порти в Балтійському морі після атаки дронів – ЗМІ

14:22

Софія Ротару публічно звернулася до онука-втікача — деталі

14:15

Чорт в українській культурі - ким його вважали наші предки

14:11

Вулична камера випадково зафіксувала унікальний ритуал оленів: що вони робили

14:06

Що обов’язково потрібно покласти у великодній кошик: священик назвав 7 продуктівВідео

14:04

Завантажте Главред у Play Маркет: ми запустили мобільний додаток на Android

