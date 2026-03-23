10 найкращих трилерів 90-х, які варто передивитися

Фільми, які майстерно лоскочуть нерви.

Найкращі трилери дев'яностих — атмосферні трилери 90-х

Трилери — кіножанр, який може захопити практично будь-кого. Такі фільми цінують за гострий сюжет і саспенс — відчуття тривожного очікування розвитку сюжету або його розв'язки.

Дев'яності минулого століття були багаті на подібні фільми, пікантності яким надавав практично забобонний страх перед новим тисячоліттям. Главред створив для читачів кінодобірку найкращих трилерів 90-х.

Мізері (1990)

Мізері / фото: imdb.com

Відомий письменник потрапляє в аварію під час сніжної бурі. Від смерті його рятує жінка, яка виявляється його найвідданішою фанаткою. Однак те, що спочатку здається благословенням, швидко перетворюється на полон у вельми підступного мучителя.

Мізері / фото: imdb.com

Коматозники (1990)

Коматозники / фото: imdb.com

Група студентів-медиків починає експерименти з клінічною смертю. Вони зупиняють серця один одного, щоб зазирнути за межу. Але, повернувшись до життя, вони виявляють, що крім знань принесли з собою з того світу ще дещо.

Коматозники / фото: imdb.com

Мис страху (1991)

Мис страху / фото: imdb.com

Адвокат колись приховав докази, щоб відправити злочинця за ґрати. І ось, через 14 років, той виходить на свободу. Він починає методично тероризувати сім'ю адвоката, залишаючись формально в рамках закону.

Мис страху / фото: imdb.com

Рука, що гойдає колиску (1992)

Рука, що гойдає колиску / фото: imdb.com

Сім'я Бартелів наймає няню Пейтон Фландерс, яка швидко стає незамінною в домі. На жаль, Бартелів починають переслідувати нещастя, але й сама Фландерс знає, що таке справжнє горе.

Рука, що гойдає колиску / фото: imdb.com

Виховання Каїна (1992)

Виховання Каїна / фото: imdb.com

Талановитий психіатр вивчає феномен множинних особистостей, коли його власні експерименти починають виходити з-під контролю. Дослідження перестає бути просто дослідженням, коли альтернативні особистості розвиваються у його сина.

Виховання Каїна / фото: imdb.com

Утікач (1993)

Утікач / фото: imdb.com

Хірурга Річарда Кімбла звинувачують у вбивстві дружини і засуджують до страти. Під час перевезення до в'язниці він дивом виживає в аварії і втікає, щоб знайти справжнього вбивцю і очистити своє ім'я. За ним по п'ятах слідує невблаганний поліцейський.

Утікач / фото: imdb.com

Хороший син (1993)

Хороший син / фото: imdb.com

Після смерті матері Марка відправляють погостювати до родичів. Там він зближується з двоюрідним братом. Генрі здається звичайним хлопчиком, але у нього є незвичайне захоплення — створювати небезпечні, а часом і фатальні ситуації, які приносять йому задоволення.

Хороший син / фото: imdb.com

Імітатор (1995)

Імітатор / фото: imdb.com

У Лос-Анджелесі орудує серійний вбивця, який копіює почерки знаменитих маніяків минулого. Розслідувати справу запрошують кримінального психолога Гелен Хадсон, яка сама пережила напад, через що страждає на агорафобію. Їй доведеться подолати страх і проникнути у свідомість вбивці, щоб зупинити серію злочинів.

Імітатор / фото: imdb.com

Ідеальне вбивство (1998)

Ідеальне вбивство / фото: imdb.com

Багатий фінансист дізнається, що його юна дружина йому зраджує. Розлучення його не влаштовує — він хоче позбавити життя колишню обраницю. Для цього він підбурює її коханця піти на злочин. Ідеальний план ускладнюється, коли розкриваються мотиви всіх учасників.

Ідеальне вбивство / фото: imdb.com

Талановитий містер Ріплі (1999)

Талановитий містер Ріплі / фото: imdb.com

Бідний молодий чоловік вирушає до Італії, щоб повернути сина багатих батьків. Нове життя пліч-о-пліч із розкішшю та легкістю зачаровує його настільки, що він вирішує його вкрасти. І ось, крок за кроком, брехня за брехнею, він стає кимось іншим.

Талановитий містер Ріплі / фото: imdb.com

Що таке трилер Три́лер (від англ. thrill — трепет, коливання) — жанр кіно та літератури, в яких специфічні засоби повинні викликати у глядачів або читачів почуття співпереживання, пов'язане з емоціями тривожного очікування, невизначеності, хвилювання чи страху, повідомляє Вікіпедія.

У трилері, як правило, розповідь ведеться від особи жертви або злочинця, широко використовується сюжетний прийом затягування драматичної паузи, що має викликати у глядача напружене очікування і нервове занепокоєння ("саспенс"), а також виразні сильнодіючі засоби — натуралістичні подробиці, раптові великі плани, шумові ефекти, затемнений кадр, що приховує загрозу, відповідний музичний супровід.

