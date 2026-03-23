10 найкращих трилерів 90-х, які варто передивитися

Трилери — кіножанр, який може захопити практично будь-кого. Такі фільми цінують за гострий сюжет і саспенс — відчуття тривожного очікування розвитку сюжету або його розв'язки.
Дев'яності минулого століття були багаті на подібні фільми, пікантності яким надавав практично забобонний страх перед новим тисячоліттям. Главред створив для читачів кінодобірку найкращих трилерів 90-х.
Мізері (1990)
Відомий письменник потрапляє в аварію під час сніжної бурі. Від смерті його рятує жінка, яка виявляється його найвідданішою фанаткою. Однак те, що спочатку здається благословенням, швидко перетворюється на полон у вельми підступного мучителя.
Коматозники (1990)
Група студентів-медиків починає експерименти з клінічною смертю. Вони зупиняють серця один одного, щоб зазирнути за межу. Але, повернувшись до життя, вони виявляють, що крім знань принесли з собою з того світу ще дещо.
Мис страху (1991)
Адвокат колись приховав докази, щоб відправити злочинця за ґрати. І ось, через 14 років, той виходить на свободу. Він починає методично тероризувати сім'ю адвоката, залишаючись формально в рамках закону.
Рука, що гойдає колиску (1992)
Сім'я Бартелів наймає няню Пейтон Фландерс, яка швидко стає незамінною в домі. На жаль, Бартелів починають переслідувати нещастя, але й сама Фландерс знає, що таке справжнє горе.
Виховання Каїна (1992)
Талановитий психіатр вивчає феномен множинних особистостей, коли його власні експерименти починають виходити з-під контролю. Дослідження перестає бути просто дослідженням, коли альтернативні особистості розвиваються у його сина.
Утікач (1993)
Хірурга Річарда Кімбла звинувачують у вбивстві дружини і засуджують до страти. Під час перевезення до в'язниці він дивом виживає в аварії і втікає, щоб знайти справжнього вбивцю і очистити своє ім'я. За ним по п'ятах слідує невблаганний поліцейський.
Хороший син (1993)
Після смерті матері Марка відправляють погостювати до родичів. Там він зближується з двоюрідним братом. Генрі здається звичайним хлопчиком, але у нього є незвичайне захоплення — створювати небезпечні, а часом і фатальні ситуації, які приносять йому задоволення.
Імітатор (1995)
У Лос-Анджелесі орудує серійний вбивця, який копіює почерки знаменитих маніяків минулого. Розслідувати справу запрошують кримінального психолога Гелен Хадсон, яка сама пережила напад, через що страждає на агорафобію. Їй доведеться подолати страх і проникнути у свідомість вбивці, щоб зупинити серію злочинів.
Ідеальне вбивство (1998)
Багатий фінансист дізнається, що його юна дружина йому зраджує. Розлучення його не влаштовує — він хоче позбавити життя колишню обраницю. Для цього він підбурює її коханця піти на злочин. Ідеальний план ускладнюється, коли розкриваються мотиви всіх учасників.
Талановитий містер Ріплі (1999)
Бідний молодий чоловік вирушає до Італії, щоб повернути сина багатих батьків. Нове життя пліч-о-пліч із розкішшю та легкістю зачаровує його настільки, що він вирішує його вкрасти. І ось, крок за кроком, брехня за брехнею, він стає кимось іншим.
Що таке трилер
Три́лер (від англ. thrill — трепет, коливання) — жанр кіно та літератури, в яких специфічні засоби повинні викликати у глядачів або читачів почуття співпереживання, пов'язане з емоціями тривожного очікування, невизначеності, хвилювання чи страху, повідомляє Вікіпедія.
У трилері, як правило, розповідь ведеться від особи жертви або злочинця, широко використовується сюжетний прийом затягування драматичної паузи, що має викликати у глядача напружене очікування і нервове занепокоєння ("саспенс"), а також виразні сильнодіючі засоби — натуралістичні подробиці, раптові великі плани, шумові ефекти, затемнений кадр, що приховує загрозу, відповідний музичний супровід.
