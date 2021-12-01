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Саманта Джонс повертається на екрани: зірка Сексу у великому місті приступила до зйомок

1 грудня 2021, 04:05

Кім Кетролл повертається у світ великого кіно після дворічної перерви.

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Кім Кетролл в ролі Саманти Джонс в серіалі Секс у великому місті / imdb.com

Вже 9 грудня вийде продовження серіалу Секс у Великому Місті під назвою І просто так, а шанувальники історії про Керрі Бредшоу так і не можуть повірити, що їх улюбленого персонажа - сильної і самодостатньої Саманти Джонс (у виконанні Кім Кетролл), в сюжеті не буде.

Спершу ходили чутки, що творці серіалу просто "вбили" Саманту, пізніше відсутність Джонс в пригодах нью-йоркських подруг пояснили переїздом героїні в Лондон з робочих питань і через сварку з Керрі.

Другий варіант недалекий від істини - подруги у фільмі, Кім Кетролл і Сара Джессіка Паркер в реальному житті погано ладили, а після і зовсім розсварилися в пух і прах. Та так сильно, що Кетролл ні за яких умов не погодилася повертатися на знімальний майданчик, де буде присутня Паркер.

Однак, незважаючи на те, що Кетролл навічно буде асоціюватися з Самантою Джонс, актриса спокійно пережила цей розрив і рухається далі.

Зокрема з її участю готуються до виходу відразу два масштабних проєкти: спін-офф популярного ситкомуЯк я зустрів вашу маму, серіал під назвою Як я зустріла вашого тата, де Кетролл зіграє оповідачку і старшу версію головної героїні; і перезапуск культового серіалу Близькі друзі про квір-спільноту.

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Втім, шанувальники класичного акторського складу Сексу у великому місті не втрачають надію: а раптом для вітряної Саманти все ж знайдеться містечко в І просто так?

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Раніше стало відомо, яких персонажів придумали творці Сексу у великому місті на заміну Саманті Джонс.

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