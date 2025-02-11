Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Кіно та ТБ

Світ навиворіт. Україна з Дмитром Комаровим: названо дату прем'єри нового сезону

Анна Підгорна
11 лютого 2025, 21:24
14
У захопливу експедицію до джерел суперсили українців шанувальники проєкту разом із Комаровим вирушать уже за лічені дні.
Дмитрий Комаров
Світ навиворіт. Україна з Дмитром Комаровим новий сезон - де і коли дивитися / колаж: Главред, фото: instagram.com/komarovmir

Що розповів Дмитро Комаров:

  • Якій темі він присвятив новий сезон Світу навиворіт
  • Коли відбудеться прем'єра

У грудні 2024 року Дмитро Комаров, мандрівник, журналіст і автор проєктів Світ навиворіт і Мандруй Україною, після тривалої відсутності в інформаційному просторі повідомив шанувальникам радісну новину: новому сезону про Україну - бути!

Сьогодні стала відома дата прем'єри Світ навиворіт. Україна. Головний лейтмотив нових випусків - пошук, усвідомлення та підтримка сили українців у всіх куточках нашої прекрасної батьківщини.

"Мені пишуть наші герої програм, знайомі, товариші, гіди та перекладачі з усього світу. Питають "як ти там?". І майже усі висловлюють свою повагу українцям. Чому? Тому що на нашій землі вже скоро 3 роки, як іде повномасштабна війна з країною, яка більше у 28 разів за площею, переважає за кількістю населення, ресурсів, фінансів, озброєння тощо. А ми тримаємось. І головне – незважаючи на всі жахи війни, щоденні трагедії, побутові обставини у вигляді відсутності світла, обстрілів, нескінчених повітряних тривог, українці знаходять сили не просто існувати, а жити повноцінно. Звідки ця сила? У чому її секрети? Цьому і присвячується наш новий сезон. Ми проїдемо всю країну: із Півдня на Північ, із Заходу на Схід, будемо шукати силу на землі і під нею, у повітрі і на воді. Цей сезон точно додасть вам оптимізму і неодноразово здивує", - розповів Дмитро Комаров 1plus1.ua.

В експедиції Україною, в яку мандрівник пропонує вирушити і глядачеві, будуть спуски в глибокі печери, екзотичні обряди та історії простих українців - такі зворушливі, повчальні, рідні та надихаючі. Кожен епізод - нове місце, нове джерело сили, яке показує виворіт українського світу.

Новий сезон проєкту Дмитра Комарова Світ навиворіт. Україна, присвячений секретам суперсили українців, уже 28 лютого о 20:00 на 1+1 Україна.

Дивіться перші кадри нового сезону Світ навиворіт. Україна з Дмитром Комаровим:

Дмитро Комаров - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що Дмитро Комаров здійснив мрію дітей, батьки яких загинули через війну. На новорічні свята він зустрівся зі своїми маленькими і найвідданішими шанувальниками.

Також у Мережі почали з'являтися чутки про те, що журналіст і мандрівник більше не одружений з Олександрою Кучеренко. Пару запідозрили в розриві, коли вони перестали з'являтися разом на публіці.

Читайте також:

Хто такий Дмитро Комаров?

Дмитро Комаров - український журналіст, мандрівник, фотограф; автор і ведучий програми "Світ навиворіт" і "Мандруй Україною". Заслужений журналіст України. Автор документального проєкту "Рік", повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Світ навиворіт Дмитро Комаров проект Світ навиворіт новини шоу бізнесу
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Виїзд за кордон та 2 мільйони гривень: в Міноборони запустили контракт для 18-24-річних

Виїзд за кордон та 2 мільйони гривень: в Міноборони запустили контракт для 18-24-річних

20:55Україна
У Пентагоні оцінили ймовірність відправки військ США в Україну

У Пентагоні оцінили ймовірність відправки військ США в Україну

20:45Світ
В Україну повернеться сніг, але мороз послабшає: названо дату потепління

В Україну повернеться сніг, але мороз послабшає: названо дату потепління

20:39Синоптик
Реклама

Популярне

Більше
Сильні снігопади та потужний мороз: названо дату найхолоднішої ночі

Сильні снігопади та потужний мороз: названо дату найхолоднішої ночі

Влупив майже 7-бальний шторм: в Україні вирує затяжна магнітна буря

Влупив майже 7-бальний шторм: в Україні вирує затяжна магнітна буря

"Він мені й не потрібен": Тоня Матвієнко розповіла про шлюб з Арсеном Мірзояном

"Він мені й не потрібен": Тоня Матвієнко розповіла про шлюб з Арсеном Мірзояном

Карта Deep State онлайн за 11 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 11 лютого що відбувається на фронті (оновлюється)

Ненавидять найбільше: названо найкращий засіб від щурів та мишей

Ненавидять найбільше: названо найкращий засіб від щурів та мишей

Останні новини

21:34

Що треба робити, щоб банани не чорніли: експерти поділились лайфхаком

21:24

Світ навиворіт. Україна з Дмитром Комаровим: названо дату прем'єри нового сезонуВідео

21:23

Що означає носити червону нитку на зап'ясті: чим небезпечна така прикраса

21:20

Без роботи – без допомоги: у Польщі обмежили виплати для українців і не тільки

21:06

Сяятимуть, як новісінькі: як відбілити кросівки в домашніх умовах

В Україні вдарить мороз з новою силою: синоптик Птуха про нове похолодання в УкраїніВ Україні вдарить мороз з новою силою: синоптик Птуха про нове похолодання в Україні
20:55

Виїзд за кордон та 2 мільйони гривень: в Міноборони запустили контракт для 18-24-річних

20:48

Шеф-кухар розкрив рецепт дивовижного рибного пирога: неймовірно ніжний смак

20:45

У Пентагоні оцінили ймовірність відправки військ США в Україну

20:41

В Україні готують зміни до процедури ВЛК: що передбачається

Реклама
20:39

В Україну повернеться сніг, але мороз послабшає: названо дату потепління

20:27

Суддя МастерШеф Мартиновська розійшлася з бойфрендом

20:22

Немає вибору: король Чарльз за крок до доленосного рішення щодо Гаррі

20:19

Стає слизьким і занадто твердим: де в жодному разі не можна зберігати сир

19:52

З валентинками, але без квітів: як святкували День святого Валентина в СРСР

19:47

"Війна скоро буде закінчена": Трамп відправив міністра фінансів в Україну

19:45

Україна "перепродує зброю США": у МЗС жорстко відповіли на домисли Карлсона

19:18

Відправка миротворців в Україну вирішуватиметься в Мюнхені - NYT

19:14

"Ми готові, я готовий": зустріч Зеленського і Трампа може відбутись у Вашингтоні

19:14

Які знаки зодіаку розійдуться прямісінько перед Днем святого Валентина

19:00

Фронт може посипатися влітку: чому Росія "посилила" свою армію віслюкамиПогляд

Реклама
18:43

Що скаже Ірина: Мурат Налчаджиоглу повернувся в життя другої колишньої дружини

18:42

Ліміти на 12 лютого: кого і коли "зачепить" обмеження постачання електроенергії

18:34

Трагічна авіакатастрофа: в аеропорту розбився літак відомого музиканта

18:21

Зеленський запропонував обмін територіями між Україною та Росією: про що йдеться

18:17

Жінка роками веде подвійне життя: як вона обдурила чоловіка і детектива

18:07

Силікон і діаманти в зубах: жінка зробила 500 процедур за 250 000 доларів

17:35

Гора смачнючих котлет за 50 грн: рецепт просто неймовірний

17:23

"Я не знаю, подивимося": Зеленський хоче запропонувати Путіну обмін територіями

17:20

"Ми маємо моральне право": Фіцо погрожує залишити Україну без газу

17:10

"А нащо нам брехати?": Анатолій Анатоліч відреагував на інтерв'ю Потапа у Дудя

17:04

Пес приніс дивну істоту: всі вважали її кротом, поки тварина не підросла

16:58

РФ застосувала нову тактику ракетних ударів по Україні: що змінилось

16:50

Зброя Україні для захисту від РФ: документ про ленд-ліз уже в Конгресі, деталі

16:41

У Європі бояться, що РФ і США домовляться між собою без українців - FT

16:25

Чи зростуть тарифи на світло, воду і розподіл газу: в Верховній Раді відповіли

16:13

Японець помер найболючішою смертю у світі: що з ним сталося

16:10

"Виникнуть проблеми": Кім оцінив загрозу наступу росіян на Миколаїв

16:07

Повний місяць 12 лютого: яким 3 знакам зодіаку чекати миттєвої фінансової удачі

16:05

Не 5 і не 15 хвилин: скільки часу чекати перед тим, як змити чистячі засоби

15:50

"Я дуже боюся": Кличко назвав терміни закінчення війни в Україні

Реклама
15:32

Трамп здатний провчити Путіна, РФ може нарватися на подвійний удар - ТукаВідео

15:31

Розвідка Британії назвала серйозну проблему Росії, яку не може вирішити Путін

15:15

Україна купить російські реактори для добудови ХАЕС: скільки витратять

14:57

"Це жах": дружина зрадника Джигана запустила здоров'я сина, той у лікарні

14:55

"Мороз стрибатиме": синоптик назвала області, де буде найхолодніше

14:42

Заплатила $4, а коштує тисячі: жінка купила свічник, що виявився антикваріатом

14:15

Люблять прикрасити: 3 головні ошуканці серед знаків зодіаку

14:14

Кім Чен Ин відправив Путіну артилерію і готує війська: у Сеулі дізналися деталі

14:07

"Не сховаєшся": ЗСУ знищили рідкісний корабельний бомбомет "Смерч-2"

13:30

Нафтопереробні заводи РФ під прицілом: у Defense Express розкрили плани ЗСУ

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Магнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буряПрогноз погоди
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Війна з Росією
Бої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад Росії
Привітання
З днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подруги
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти