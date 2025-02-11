Світ навиворіт. Україна з Дмитром Комаровим: названо дату прем'єри нового сезону

У захопливу експедицію до джерел суперсили українців шанувальники проєкту разом із Комаровим вирушать уже за лічені дні.

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Світ навиворіт. Україна з Дмитром Комаровим новий сезон - де і коли дивитися / колаж: Главред, фото: instagram.com/komarovmir

Що розповів Дмитро Комаров:

Якій темі він присвятив новий сезон Світу навиворіт

Коли відбудеться прем'єра

У грудні 2024 року Дмитро Комаров, мандрівник, журналіст і автор проєктів Світ навиворіт і Мандруй Україною, після тривалої відсутності в інформаційному просторі повідомив шанувальникам радісну новину: новому сезону про Україну - бути!

Сьогодні стала відома дата прем'єри Світ навиворіт. Україна. Головний лейтмотив нових випусків - пошук, усвідомлення та підтримка сили українців у всіх куточках нашої прекрасної батьківщини.

"Мені пишуть наші герої програм, знайомі, товариші, гіди та перекладачі з усього світу. Питають "як ти там?". І майже усі висловлюють свою повагу українцям. Чому? Тому що на нашій землі вже скоро 3 роки, як іде повномасштабна війна з країною, яка більше у 28 разів за площею, переважає за кількістю населення, ресурсів, фінансів, озброєння тощо. А ми тримаємось. І головне – незважаючи на всі жахи війни, щоденні трагедії, побутові обставини у вигляді відсутності світла, обстрілів, нескінчених повітряних тривог, українці знаходять сили не просто існувати, а жити повноцінно. Звідки ця сила? У чому її секрети? Цьому і присвячується наш новий сезон. Ми проїдемо всю країну: із Півдня на Північ, із Заходу на Схід, будемо шукати силу на землі і під нею, у повітрі і на воді. Цей сезон точно додасть вам оптимізму і неодноразово здивує", - розповів Дмитро Комаров 1plus1.ua.

В експедиції Україною, в яку мандрівник пропонує вирушити і глядачеві, будуть спуски в глибокі печери, екзотичні обряди та історії простих українців - такі зворушливі, повчальні, рідні та надихаючі. Кожен епізод - нове місце, нове джерело сили, яке показує виворіт українського світу.

Новий сезон проєкту Дмитра Комарова Світ навиворіт. Україна, присвячений секретам суперсили українців, уже 28 лютого о 20:00 на 1+1 Україна.

Дивіться перші кадри нового сезону Світ навиворіт. Україна з Дмитром Комаровим:

Дмитро Комаров - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що Дмитро Комаров здійснив мрію дітей, батьки яких загинули через війну. На новорічні свята він зустрівся зі своїми маленькими і найвідданішими шанувальниками.

Також у Мережі почали з'являтися чутки про те, що журналіст і мандрівник більше не одружений з Олександрою Кучеренко. Пару запідозрили в розриві, коли вони перестали з'являтися разом на публіці.

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Хто такий Дмитро Комаров? Дмитро Комаров - український журналіст, мандрівник, фотограф; автор і ведучий програми "Світ навиворіт" і "Мандруй Україною". Заслужений журналіст України. Автор документального проєкту "Рік", повідомляє Вікіпедія.

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