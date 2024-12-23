Дмитро Комаров повертається: мандрівник розповів про новий сезон "Світу навиворіт"

Дмитро Комаров повертається з новим сезоном документального дослідницького тревел-проєкту "Світ навиворіт. Україна". Прем’єра відбудеться вже незабаром на 1+1.

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Світ навиворіт. Україна - 1+1 покажуть новий сезон з Дмитром Комаровим / колаж: Главред, фото: Пресслужба

Найдосвідченіший мандрівник країни роками шукав місця сили в далеких та екзотичних куточках світу – Непалі, Китаї, Японії, Латинській Америці тощо, – але найпотужніше з них знайшов вдома – в Україні. Наш народ показує приклад стійкості та сили духу всьому світу і третій рік успішно чинить опір російським військам та країні, яка в 28 разів більша за площею.

Та що саме робить нас, українців, сильними? Нова експедиція "Світу навиворіт" присвячена пошукам відповідей на це питання. В кожному епізоді нового сезону глядача чекає нова подорож, в якій Дмитро Комаров досліджуватиме певне джерело сили, пропонуючи українцям новий погляд на самих себе та свою землю.

"Я завжди, коли мандрував по світу - знайомив іноземців з українською культурою. І в АфрицІ, і в Азії, і в Америці всі завжди дивувались та цікавились. Але по-справжньому Україна здивувала весь світ у 22-му. І продовжує дивувати вже третій рік! Війна відкрила українців по-новому – в першу чергу, для самих себе. Ми самі себе здивували. Звідки в наших людях така сила? Це питання стало основним у новому сезоні "Світу навиворіт". Ми починаємо велику експедицію у пошуках сили українців. Від Ужгорода до Торецька, від Чернігівщини до острова Зміїний. Ми проїдемо всю країну: із Півдня на Північ, із Заходу на Схід, будемо шукати силу на землі і під нею, у повітрі і на воді. Цей сезон точно додасть вам оптимізму і неодноразово здивує", – сказав Дмитро Комаров.

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У глядача буде унікальна можливість відчути себе першовідкривачем разом із улюбленою телепрограмою. Адже, як виявляється, на карті України досі є "білі плями"! Наприклад, Дмитро Комаров та команда проєкту вперше визначать найвисокогірніший населений пункт України. А ще – зважаться на небезпечну та надважливу експедицію на острів Зміїний, потраплять на весілля до закритої спільноти людей, чиї вірування подекуди лякають, дізнаються секрети сили сталевих людей та справжніх українських золотошукачів.

Будуть і ризиковані спуски в печери, і екзотичні обряди, і неймовірні пригоди і, звичайно, історії людей, які є прикладом сили для інших – все, за що так люблять "Світ навиворіт" глядачі.

Що робить українців сильними? Дивіться в новому сезону "Світ навиворіт. Україна" вже зовсім скоро на 1+1 Україна.

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