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Рік після звільнення: Дмитро Комаров покаже, як живе Херсон сьогодні

Анна Ярославська
10 листопада 2023, 11:07
Сьогодні ввечері глядачі побачать дві документальні стрічки Дмитра Комарова, присвячені річниці деокупації правобережжя Херсонщини.
Рік після звільнення: Дмитро Комаров покаже, як живе Херсон сьогодні
Фільм "Рік. Херсон" покажуть на 1+1 / Коллаж: Главред, фото: пресс-служба 1+1

У п’ятницю, 10 листопада, о 19.00 на каналі 1+1 Україна покажуть одразу два документальних фільми Дмитра Комарова "Рік. Херсон", присвячених річниці звільнення Правобережної Херсонщини та міста Херсон.

В основі документальної авторської роботи журналіста – живі свідчення учасників подій та унікальні історичні моменти, які команді вдалося зафіксувати на камеру.

Так, одразу після звільнення Херсона, Дмитру Комарову вдалося піднятись на Антонівський міст та разом з Даніїлом Ляшуком (позивний "Моджахед") зробити його перші кадри.

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На головній площі міста журналіст зафіксував щасливі емоції людей, які святкували день визволення. Та разом з тим вони поділились спогадами та особистими історіями про життя в окупації.

Рік після звільнення: Дмитро Комаров покаже, як живе Херсон сьогодні
"Рік. Херсон" / Фото: пресс-служба 1+1

Рік потому Дмитро Комаров повернувся у Херсон і провів там кілька днів, щоб дізнатись, чим живе місто зараз, та з якими викликами щодня стикаються місцеві жителі.

Журналіст спілкувався з херсонцями просто на вулиці, їздив в громадському транспорті, побував в дитячому садочку і лікарні, побачив, як під обстрілами працюють комунальники, і як херсонці перетворюють бункери на витвори мистецтва.

"Сьогоднішній Херсон залишає дуже болісні відчуття. З одного боку, ти йдеш вільним містом, і всі жахи окупації в минулому. Але при цьому кожної секунди на тебе в будь-якому місці чекає небезпека. Люди бояться виходити на вулиці, знаходитись в квартирі, в магазині, на базарі, тому що скрізь тебе може просто вбити. Попри це, життя в місті триває. Прибирають вулиці, за маршрутом ходить транспорт, жінки продають городину, тренуються футболісти, а діти продовжують навчання. Херсонці – неймовірні!", - говорить журналіст.

Рік після звільнення: Дмитро Комаров покаже, як живе Херсон сьогодні
"Рік. Херсон" / Фото: пресс-служба 1+1
Рік після звільнення: Дмитро Комаров покаже, як живе Херсон сьогодні
"Рік. Херсон" / Фото: пресс-служба 1+1

Через рік після звільнення разом з командувачем ОК "Південь" Андрієм Ковальчуком Дмитро Комаров знову побував в безпосередній близькості від Антонівського мосту, в зоні, яка і досі залишається дуже небезпечною та легко прострілюється ворогом. У нових фільмах покажуть ексклюзивні кадри, які вдалося зняти в Херсоні. Також журналіст задокументовані свідчення людей, які, ризикуючи власним життям, допомагали переправляти дітей та військових з Лівобережжя на підконтрольну територію України.

Рік після звільнення: Дмитро Комаров покаже, як живе Херсон сьогодні
"Рік. Херсон" / Фото: пресс-служба 1+1

Як зізнається Комаров, своєю документальною роботою він хотів показати реальне життя зсередини в Херсоні зараз, а також нагадати українцям про необхідність пам’ятати про тих людей, які досі живуть в окупації та очікують на перемогу.

"Пригадуючи свято на центральній площі Херсона річної давнини, потрібно пам’ятати, як важко тут сьогодні жити кожному мешканцю. Не забуваймо, що Лівобережна Херсонщина досі окупована. І там, на Лівому березі, дуже багато українців, які теж мріють про День звільнення. Ми всі маємо про це пам’ятати і допомагати – кожен чим може", - говорить Комаров.

Життя Херсона зсередини – дивіться у авторському документальному проєкті Дмитра Комарова "Рік. Херсон" сьогодні о 19.00 на 1+1 Україна. Два фільми поспіль.

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Дмитро Комаров
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