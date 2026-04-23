"Я не буду говорити": український режисер здивував зарплатами акторів у кіно

В Україні є кілька акторів, які за знімальний день отримують до 2 тисяч доларів.

Коротко:

Професійні актори отримують від 10 до 40 тисяч гривень за зміну

Актори масових сцен отримують менше

Відомий український режисер і продюсер Олексій Комаровський шокував кіноспільноту, розкривши точні суми, які отримують актори в українському кінематографі за один знімальний день. У своєму інтерв'ю для YouTube-проєкту "Кейс" Комаровський розповів, що зарплати можуть коливатися в межах від 10 тисяч до 40 тисяч гривень за зміну.

"Я не буду говорити про конкретний фільм і конкретні імена. Я скажу в діапазоні. Це може бути від 10 тисяч гривень за зміну до 40 тисяч гривень за знімальний день. Ми говоримо зараз не про "епізодників" і не про акторів масових сцен", - розповів Олексій Комаровський в інтерв'ю. відео дня

Це не єдиний факт, який привернув увагу до фінансової сторони українського кінематографа. Олексій Комаровський також зазначив, що в Україні є кілька акторів, які за знімальний день отримують до 2 тисяч доларів. Однак, як і у випадку з іншими зірками, їхні імена він не розкрив.

"У нас є такі актори в наш час. Я не буду називати, хто вони", - зазначив Комаровський, натякаючи на значні гонорари зірок, які можуть претендувати на такі величезні суми.

Ці цифри викликали бурхливу реакцію серед акторів і театральних діячів. Відомо, що нещодавно актриса театру і кіно Лілія Ребрик висловила своє невдоволення низькими заробітками артистів у театральному секторі. Вона зазначила, що театральні зарплати "невиправдано малі" і що багато артистів змушені шукати додаткові можливості для заробітку, поєднуючи театральну діяльність з роботою в кіно та серіалах.

Про особу: Олексій Комаровський Олексій Комаровський — український кінопродюсер, режисер, актор, сценарист. Засновник української кінокомпанії Idea Films, повідомляє Вікіпедія.

