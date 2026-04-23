"Я не буду говорити": український режисер здивував зарплатами акторів у кіно

Коротко:
- Професійні актори отримують від 10 до 40 тисяч гривень за зміну
- Актори масових сцен отримують менше
Відомий український режисер і продюсер Олексій Комаровський шокував кіноспільноту, розкривши точні суми, які отримують актори в українському кінематографі за один знімальний день. У своєму інтерв'ю для YouTube-проєкту "Кейс" Комаровський розповів, що зарплати можуть коливатися в межах від 10 тисяч до 40 тисяч гривень за зміну.
"Я не буду говорити про конкретний фільм і конкретні імена. Я скажу в діапазоні. Це може бути від 10 тисяч гривень за зміну до 40 тисяч гривень за знімальний день. Ми говоримо зараз не про "епізодників" і не про акторів масових сцен", - розповів Олексій Комаровський в інтерв'ю.відео дня
Це не єдиний факт, який привернув увагу до фінансової сторони українського кінематографа. Олексій Комаровський також зазначив, що в Україні є кілька акторів, які за знімальний день отримують до 2 тисяч доларів. Однак, як і у випадку з іншими зірками, їхні імена він не розкрив.
"У нас є такі актори в наш час. Я не буду називати, хто вони", - зазначив Комаровський, натякаючи на значні гонорари зірок, які можуть претендувати на такі величезні суми.
Ці цифри викликали бурхливу реакцію серед акторів і театральних діячів. Відомо, що нещодавно актриса театру і кіно Лілія Ребрик висловила своє невдоволення низькими заробітками артистів у театральному секторі. Вона зазначила, що театральні зарплати "невиправдано малі" і що багато артистів змушені шукати додаткові можливості для заробітку, поєднуючи театральну діяльність з роботою в кіно та серіалах.
Раніше Главред повідомляв, що представник британської монархії принц Гаррі прибув до Києва з неанонсованим візитом, щоб підтримати українців у боротьбі з російськими окупантами.
Раніше також російському пропагандисту Володимиру Соловйову, який є уособленням російської пропаганди та "обличчям" усіх російських ЗМІ, може загрожувати кримінальне покарання.
Вас також може зацікавити:
- "Льодовиковий період" повертається через 10 років: коли вийде мультфільм
- Том Круз повернеться у третій частині "Топ Ган"
- "Соромно дивитися": Деніел Редкліфф назвав найгірші та найкращі фільми про Гаррі Поттера
Про особу: Олексій Комаровський
Олексій Комаровський — український кінопродюсер, режисер, актор, сценарист. Засновник української кінокомпанії Idea Films, повідомляє Вікіпедія.
