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Чому кріп жовтіє прямо на грядці та як з цим боротися

1 липня 2022, 05:04

Якщо кріп погано росте, а його листя почали змінювати свій колір, то відразу потрібно перевірити грунт, щоб визначити його кислотність.

Кропу
Чому кріп жовтіє на грядці / justL1209 \ flickr.com

Кріп - дуже корисна пряність, яку цінують за прекрасний аромат. Виростити культуру не так й важко, але може статися так, що спочатку рослина росте, а потім різко жовтіє.

Чому кріп погано росте

Ґрунт

Однією з умов хорошого врожаю кропу є нейтральний грунт. Якщо кріп погано росте, а його листя почали змінювати свій колір, то відразу потрібно перевірити грунт, щоб визначити його кислотність.

Пожовтіння листя кропу пов'язано з кислими грунтами, почервоніння - з лужними.

Полив

Зокрема, надмірний полив, як і посуха, позначиться на тому, що кріп почне жовтіти. Важливо пам'ятати, що про недостатній полив будуть свідчити згорнуті в трубочку листя. А надмірне зволоження викличе загнивання кореневої системи, рослина захворіє і загине.

Шкідник

Кріп постраждає і пожовтіє від навали небезпечних шкідників. Попелиця за кілька днів може сильно пошкодити кріп, тому його листя почнуть жовтіти.

Вплив сонячних променів

Кріп-рослина світлолюбна. Однак, в спекотну погоду прямі сонячні промені робить негативний вплив на нього. Тому листя може почати жовтіти, скручуватися, сохнути та пропадати. Щоб уникнути проблеми і отримати соковиту зелень в спекотні дні, грядки затемнюють агроволокном.

Густота посадки

Насіння висівають в рядах на відстані 1-2 см один від одного. Якщо посадка буде густіше, молоді пагони витягнуться, стануть тонкими і слабкими. Нижні листки почнуть жовтіти, червоніти і засохнуть.

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