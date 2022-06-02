Чим корисна зелень та як її вживати: поради тренера

Як правильно вживати зелень / 1zoom.ru

Зелень - справжній скарб для організму людини. Щоденне її вживання дозволити істотно зміцнити імунітет, адже вона має безліч корисних властивостей.

Тренер і експерт зі схуднення Марина Боржемська у своєму Instagram розповіла, чим же так корисна зелень, а також дала поради, як правильно її вживати.

Корисні властивості зелені:

зелень - чи не єдиний низькокалорійний продукт харчування, що поєднує в собі абсолютно всі поживні елементи, необхідні для здоров'я людини;

містить хлорофіл, що насичує наші клітини киснем;

виводить зайву рідину, профилактируя набряки;

підтримує еластичність шкіри і буквально продовжує її молодість;

нормалізує роботу кишечника;

крім того, вона поєднується практично з будь-якими стравами на вашому столі..

Цей перелік чудодійних ефектів зелені можна продовжувати нескінченно, оскільки переоцінити її користь просто неможливо.

Поради щодо вживання зелені:

щодня додавати невелику кількість до своїх прийомів їжі;

якщо раніше ніколи не вживали її, починайте з 10 г або навіть зі щипки зелені, щоб смакові рецептори і кишечник звикли до нового продукту;

поступово збільшуйте порцію зелені і міксуйте її, обираючи кожен раз інший з відомих сортів: рукола, шпинат, мангольд, ромен, петрушка, кінза, кріп, м'ята і багато інших.

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