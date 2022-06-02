Чим корисна зелень та як її вживати: поради тренера

Зелень - справжній скарб для організму людини. Щоденне її вживання дозволить істотно зміцнити імунітет.
Зелень - справжній скарб для організму людини. Щоденне її вживання дозволити істотно зміцнити імунітет, адже вона має безліч корисних властивостей.
Тренер і експерт зі схуднення Марина Боржемська у своєму Instagram розповіла, чим же так корисна зелень, а також дала поради, як правильно її вживати.
Корисні властивості зелені:
- зелень - чи не єдиний низькокалорійний продукт харчування, що поєднує в собі абсолютно всі поживні елементи, необхідні для здоров'я людини;
- містить хлорофіл, що насичує наші клітини киснем;
- виводить зайву рідину, профилактируя набряки;
- підтримує еластичність шкіри і буквально продовжує її молодість;
- нормалізує роботу кишечника;
- крім того, вона поєднується практично з будь-якими стравами на вашому столі..
Цей перелік чудодійних ефектів зелені можна продовжувати нескінченно, оскільки переоцінити її користь просто неможливо.
Поради щодо вживання зелені:
- щодня додавати невелику кількість до своїх прийомів їжі;
- якщо раніше ніколи не вживали її, починайте з 10 г або навіть зі щипки зелені, щоб смакові рецептори і кишечник звикли до нового продукту;
- поступово збільшуйте порцію зелені і міксуйте її, обираючи кожен раз інший з відомих сортів: рукола, шпинат, мангольд, ромен, петрушка, кінза, кріп, м'ята і багато інших.
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Автор: Катя Трохименко