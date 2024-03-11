'Бояться запаху': чим обробити місце, щоб кіт не гадив у будинку

Як привчити кота не гадити де попало і вчасно ходити на туалет - Главред зібрав корисні поради.

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Як відучити кота гадити / колаж: Главред, фото: pexels, ua.depositphotos.com

Як відучити кота гадити народними засобами, щоб він не псував майно в будинку - Главред зібрав корисні поради. Однак, насамперед варто розібратись, чому коти можуть гадити у недозволеному місці. Серед основних причин такої поведінки домашніх улюбленців можуть бути такі проблеми: хвороба, психологічна проблема, або лоток не підходить котам.

Фахівці в Youtube-каналі розповіли цікаві факти про поведінку котів в будинку та як правильно привчити домашнього улюбленця до туалету.

Як відучити кішку гадити за допомогою оцту та цитрусових

Власники котів розповіли, що найкраще допоможе лимон. Його запах дуже різкий та насичений для котів. Щоб кіт не гадив по дому, варто розбризкати сік лимона по поверхні, де кіт робить свої "справи". Також можна застосувати саму шкірку лимона, просто розклавши її по місцях, де може гадити кіт. Цитрусові запахи найбільш неприємні для кота.

Дуже дієвий метод із застосуванням оцту. Цей запах також дуже добре відлякує котів. Запах оцту може подразнити слизові оболонки їхнього носика, тому є відмінним відлякуючим засобом. Відомо, що оцет також добре перебиває запах котячої сечі.

Чим обробити місце, щоб кіт не гадив: лайфхаки

Не потрібно одразу карати кота через те, що він гадить у домі. Варто розібратись у проблемі та зрозуміти, як її вирішити. Фахівці радять дотримуватись таких порад, щоб кіт уникав ходіння в туалет десь-інде в домі.

Варто взяти ганчірку, або рушник та добре протерти нею кота навколо його шиї. Потім потрібно цією ж ганчіркою протерти ретельно по тих місцях, де він гадить. Відомо, що кіт ніколи не буде гадити там, де пахне ним та його феромонами.

Також дієвий лайфхак, щоб кіт не гадив у заборонених місцях - варто поставити у те місце тарілку із його їжею. Коти ніколи не будуть ходити в туалет туди, де вони їдять.

Також власники котів радять розкласти шматки харчової фольги у тих місцях, де кіт ходить в туалет. Вона слизька та шелестить, лякаючи кота, тож він перестане ходити в туалет у неналежні місця.

Також у магазинах можна придбати спеціальний "відлякувач" для котів. Такий засіб допоможе відучити кота ходити в туалет у місця, які не призначені для цього. Також можна придбати спеціальний засіб, який допоможе привчити кота ходити до лотка.

Якщо у вас немає спеціальних засобів, то можна побризкати ефірними оліями туди, де гадить кіт. Для цього чудово підійдуть олії евкаліпта, пихти та гвоздики. Потрібно відлякати кота різким та стійким запахом.

Дивіться відео про те, як привчити кошеня до лотка:

Лайфхак Згідно з даними Вікіпедії, Лайфхак (англ. life hack) - це хитрість або корисна порада, що допомагає ефективно вирішити ту чи іншу проблему. Неологізм "лайфхак", утворений шляхом злиття англійських слів life ("життя") і hack ("зламати"), був запропонований британським журналістом, який спеціалізується в галузі комп'ютерних технологій, Денні О'Брайеном.

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