Вивезення сміття поза правилами може обернутися штрафом до 1000 євро – подробиці

Українка Тетяна , яка живе в Італії, поділилася в соцмережах несподіваними нюансами місцевих правил поводження з сміттєвими відходами. За її словами, звична для українців дія - винести сміття в будь-який зручний час - може обернутися штрафом у сотні євро. Про це вона написала в Instagram.

Українка зазначила, що італійські муніципалітети суворо регламентують графік і спосіб утилізації. Порушення цих норм коштує дорого.

За словами Тетяни, винести пакет до 16:00 означає автоматично "заробити" штраф у 150 євро. Помилитися під час сортування - наприклад, покласти пластик у контейнер для паперу - обійдеться вже в 300 євро. Викинуті громіздкі речі, наприклад старий стілець, коштуватимуть мешканцю мінімум 600, а іноді й до тисячі євро.

Також у деяких громадах передбачено спеціальний додаток з календарем, де вказано, коли саме можна виносити той чи інший вид відходів. За словами українки, муніципальна поліція не обмежується попередженнями: інспектори іноді розрізають сміттєві пакети, щоб знайти чеки або документи та ідентифікувати порушника.

У коментарях під відео користувачі активно діляться власними переконаннями та досвідом. Одні згадують українські забобони про те, що після заходу сонця разом зі сміттям можна "винести щастя". Інші жартують, що в Україні за сміття після настання темряви також можуть оштрафувати - але вже через комендантську годину.

