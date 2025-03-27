Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Життя

Вінтажна ілюзія: знайдіть двох котів на ретрокартинці за 7 секунд

Віталій Кірсанов
27 березня 2025, 05:50
49
Головоломки та оптичні ілюзії підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки допомагають зрозуміти, як наш мозок обробляє та інтерпретує навколишній світ. Розв'язання головоломок може покращити наші здібності до критичного мислення, пише Jagranjosh.

У сьогоднішній оптичній ілюзії у вінтажному стилі два коти майстерно заховані на картинці.

На перший погляд ви бачите чоловіка, який читає газету, жінку, що сидить поруч, і дитину, яка грається на підлозі.

відео дня

Але придивіться: на картинці ховаються дві кішки, плавно зливаючись із фоном. Тільки люди з гострим зором і високим IQ можуть помітити їх.

головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Більшість людей швидко знаходять першу кішку, але відчувають труднощі з виявленням другої. Це перевірка не тільки вашого зору, а й того, наскільки добре ваш мозок здатний виявляти приховані закономірності.

Чи зможете ви знайти двох кішок всього за 5 секунд?

Якщо зможете, то у вас виняткове око на деталі! Це випробування перевіряє ваш зір і здатність швидко обробляти візуальну інформацію.

Чи вдалося вам вчасно помітити двох котів?

Уважно подивіться на тіні та контури на зображенні. Відповідь може вас здивувати!

головоломка
Вірна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

оптична ілюзія головоломки задача на логіку
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
Не наближає мир: Зеленський розкритикував заяви спецпосланця Трампа Віткоффа

Не наближає мир: Зеленський розкритикував заяви спецпосланця Трампа Віткоффа

07:02Війна
"Труситиме" країну цілих 2 тижні: коли почнеться нова магнітна буря

"Труситиме" країну цілих 2 тижні: коли почнеться нова магнітна буря

06:10Синоптик
ЗСУ "підсмажили" окупантів: у повітря злетів командно-спостережний пункт РФ

ЗСУ "підсмажили" окупантів: у повітря злетів командно-спостережний пункт РФ

04:30Війна
Реклама

Популярне

Більше
В Україні ввели нові правила виплати пенсій: що змінилось для всіх українців

В Україні ввели нові правила виплати пенсій: що змінилось для всіх українців

Китайський гороскоп на сьогодні 27 березня: Зміям - важкі часи, Мавпам - провина

Китайський гороскоп на сьогодні 27 березня: Зміям - важкі часи, Мавпам - провина

Інтенсивні дощі та похолодання: Україну накриє потужний циклон

Інтенсивні дощі та похолодання: Україну накриє потужний циклон

Регіони заливатиме дощами: синоптики попереджають про сильне похолодання

Регіони заливатиме дощами: синоптики попереджають про сильне похолодання

Карта Deep State онлайн за 26 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 26 березня що відбувається на фронті (оновлюється)

Останні новини

07:02

Не наближає мир: Зеленський розкритикував заяви спецпосланця Трампа Віткоффа

06:10

"Труситиме" країну цілих 2 тижні: коли почнеться нова магнітна буря

06:10

Корабель дурнівПогляд

05:50

Ребус для тих, у кого чудовий зір: треба знайти панду за 6 секунд

05:50

Вінтажна ілюзія: знайдіть двох котів на ретрокартинці за 7 секунд

РФ відправила на переговори до Саудівської Аравії шантажиста, який допомагав ділити Каспійське море - ЛакійчукРФ відправила на переговори до Саудівської Аравії шантажиста, який допомагав ділити Каспійське море - Лакійчук
05:06

Невідомий факт для багатьох: чому в Норвегії заборонено вмирати

04:30

ЗСУ "підсмажили" окупантів: у повітря злетів командно-спостережний пункт РФ

04:00

Як позбутися плодових мушок на кухні: ефективний домашній засіб

03:32

Перемир'я в Чорному морі може бути неефективним: названо несподіваний нюансВідео

Реклама
03:10

Усе у вогні, пошкоджено будинки та машини: як виглядає Дніпро після потужних прильотівФото

02:08

Гороскоп на завтра 28 березня: Овнам - хороша новина, Водоліям - щастя

01:30

Відомий британський комік зіграє Хагріда в серіалі про Гаррі Поттера - ЗМІ

01:27

"Ми за це боремося": Зеленський розповів, для чого РФ насправді морське перемир'я

00:29

"Росія вбиває щодня": Зеленський емоційно відреагував на атаки по УкраїніФото

00:11

Даша Астаф'єва розкрила подробиці знайомства з таємним коханим

00:02

РФ морем перевозить зброю через Босфор: експерт розкрив подробиціВідео

26 березня, середа
23:19

У Трампа назвали ймовірні терміни підписання з Україною угоди про надра

23:19

Дніпро у вогні: рій безпілотників атакував місто, горять житлові райониФотоВідео

23:12

"Він скоро помре – це факт": Зеленський заінтригував заявою про кінець Путіна

22:58

Усі розбігалися і падали на землю: РФ атакувала Харків під час футбольного матчуФотоВідео

Реклама
22:46

"Я тону": зрадниця Ані Лорак уперше вийшла на зв'язок після весілля

22:36

В Україну прибуде нова партія літаків - Зеленський

22:36

"Дякую всім лікарям": Злата Огнєвіч повідомила про поповнення в родині

22:30

Європейські сили в Україні та санкції проти РФ: гучні заяви Макрона

21:52

"Найтемніший період": Настя Каменських уперше висловилася про розрив стосунків

21:48

Приховала від Дональда: голлівудський актор видав пікантний секретик Меланії Трамп

21:47

Як правильно випрати килимок для миші: простий, але дуже хороший спосібВідео

21:37

Харків масовано атакують БпЛА: прогриміло щонайменше 15 вибухівВідео

21:35

В ОП натякнули на кількість і ймовірні місця розміщення європейських військ в Україні

21:29

Україна отримає потужну зброю від Франції: що увійде в пакет допомоги на €2 млрд

21:10

Прикмети 27 березня: що обов'язково потрібно спалити цього дня

21:10

"Вона та людина": зірка "Останніх з нас" прокоментував роман з Еністон

21:03

Чим прибрати наліт із душової лійки: найпростіший і найлегший спосібВідео

21:02

Крадуть світло в "сплячому" режимі: 3 прилади, які варто вимикати з розетки

20:55

Що робити з хрестом після установки пам'ятника - що можна і чого робити не можна

20:48

Сім'я Заворотнюк почала ділити спадок: що і кому дістанеться

20:31

"Це нонсенс": Єрмак назвав головну перешкоду на шляху припинення вогню

20:20

Алсу програла в суді колишньому чоловікові: що вона вимагала

20:12

Зниклі солдати США загинули неподалік кордону Литви з Білоруссю - ЗМІ

20:08

"93-й Квартал": де зараз проходить військову службу комік Ігор Ласточкін

Реклама
20:00

Деталі режиму тиші та зміна позиції Європи: головні новини України (дайджест)

19:40

Регіони заливатиме дощами: синоптики попереджають про сильне похолодання

19:32

Чому в Польщі не можна рвати бузок – закон і народні прикмети

19:28

Як можна відмити каструлю зовні від нагару: простий і цікавий спосібВідео

19:25

F-16 б'ють росіян ракетами на території РФ: український пілот розкрив деталіВідео

19:12

"Американцям байдуже": експерт розповів, яка доля портів Одеси та МиколаєваВідео

19:10

Саме час для маленької переможної війниПогляд

18:55

США не включили пункт про відповідальність за порушення Росією режиму тиші - Подоляк

18:22

В ОП попередили про відповідь у разі порушення РФ угоди про припинення вогню

17:51

Як відмити духовку народними методами: спосіб, який порадує господиньВідео

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Операція в Курській області
Пробиралися по газопроводу: ЗСУ розтрощили спецпризначенців РФ під СуджеюОточення військ та вихід ЗСУ з Курської області – перші дані джерелРФ захопила два населені пункти: в DeepState розкрили ситуацію на КурщиніАналітики назвали головну причину успіху наступу росіян на Курщині
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Мода та краса
Поради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини моди
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Великдень 2025
Страсна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиКоли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти