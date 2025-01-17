У меленій каві можуть бути таргани: наскільки небезпечний напій із комахою

Британський лікар розповів про те, що людям з алергічними реакціями слід акуратніше вживати мелену каву.

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У меленій каві можуть бути таргани/ колаж: Главред, фото: Вікіпедія, скріншот з instagram Сермеда Межера

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Як таргани потрапляють у мелену каву

Наскільки небезпечна мелена кава для людей з алергією

Кава - улюблений напій мільйонів людей на планеті. Деякі люди п'ють її лише в кав'ярнях, хтось спеціально купує додому зернову каву, а комусь немає часу всім цим займатися, тож остання категорія людей обирає мелену каву.

Однак, як виявилося, такі люди можуть непомітно пити мікроскопічні частинки тарганів, якщо купують мелену каву, пише Daily Mail із посиланням на доктора Сермеда Межера з Британії.

Автор YouTube-каналу "З КАВОЮ ПО ЖИТТЮ - COFFEE 4 LIVE" також розповів, як визначити якість кави за запахом і смаком.

Доктор Сермед Межер розповів про неприємний факт на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram. Межер пояснив, що під час збору врожаю, обробки та подрібнення кавових зерен практично неможливо повністю виключити наявність забруднюючих речовин, таких як комахи, які можуть контактувати із зернами на полях, у сховищах або на виробничих підприємствах.

Таргани, як повідомляється, широко поширені в тропічних і субтропічних регіонах, де в основному вирощують і переробляють каву. FDA (Американське агентство з контролю за продуктами і ліками) оцінює, що до 10 відсотків кожного мішка кавових зерен можуть бути забруднені фрагментами комах, зокрема тарганів. Але це все одно безпечно для вживання людиною.

"Хоча ідея комах у каві може бути неприємною, важливо розуміти, що цей рівень невеликий і не становить загрози для здоров'я", - сказав доктор Межер.

Проте він попередив людей з алергією на морепродукти уникати меленої кави, оскільки у таких людей може бути реакція на білок тропоміозин, який також міститься в тарганах.

кава / Інфографіка: Главред

Дивіться відео про те, як визначити якість кави за запахом і смаком.

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