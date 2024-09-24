Урожай здивує щедрістю: яке насіння радить висаджувати садівник для результату

Садівник розповів про свою унікальну техніку посіву для рясного врожаю.

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Садівник радить висаджувати насіння для врожайності / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Восени, щоб забезпечити свіжий і рясний зимовий врожай, садівник Бенедикт Ванхемс закликає любителів вирощування рослин висівати певні насіння вже цього місяця. На своєму популярному YouTube-каналі GrowVeg Ванхемс порекомендував різні азійські зелені культури, які ідеально підходять для вирощування в прохолодніших умовах, розповідає видання express.co.uk.

У своєму відео під назвою "Ви повинні висіяти ці насіння у вересні" Ванхемс наголосив, що діяти потрібно швидко.

Що таке GrowVeg? GrowVeg - проєкт-додаток для планування городу та планування саду, щоб допомогти людям отримати максимальну віддачу від присадибної ділянки. Станом на липень 2024 року на канал підписано 768 тисяч осіб. відео дня

Рослини, які не лише швидко ростуть в м’якому осінньому кліматі, але й додають унікальні смаки та текстури до зимових салатів і страв у стилі "стір-фрай", це:

мізуна мібуна комацуна гірчиця

"Чудовою властивістю цих зелених красунь є те, що їм не страшний посів у цей дещо прохолодніший період року. Вони швидко ростуть і вже через кілька місяців дадуть урожай", — пояснив Ванхемс.

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Також садівник розповів про свою унікальну техніку посіву. Він порадив вистелити лоток газетним папером, наповнити його просіяним грунтом для посадки та помістити кілька насінин у невеликі заглиблення.

Однак, щоб уникнути плутанини, слід позначати різні сорти.

Зверніть увагу, що, якщо ви вирощуєте на відкритому повітрі, важливо захищати рослини від заморозків. Для цього варто розташовувати грядки в найтеплішій і найсонячнішій частині саду та використовувати матеріали, такі як газета або садовий покривний матеріал, щоб захистити розсаду від нічних заморозків.

Крім того, Ванхемс порадив висаджувати стійкі зелені культури, такі як маш-салат (валеріанелу), американський крес і клітонію для садівників у холоднішому кліматі. Ці сорти можуть витримувати холодніші температури, а клітонія навіть утворює їстівні квіти навесні.

Догляд за садом та городом - що відомо

Як відомо, коли сезон добігає кінця, увагу слід переключити на інші сфери обслуговування. Експерти закликали припинити косити траву після певного періоду.

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Садівники поділилися також секретом, коли та як обрізати виноград для урожаю восени. Це необхідно робити для того, щоб нова лоза була збалансованою для майбутнього якісного виноградного соку і для виробництва смачного вина.

Також флорист розкрила секрет, як зробити блакитну орхідею за дві хвилини. Орхідеї можуть мати різні відтінки - білий, рожевий, фіолетовий та жовтий, але блакитний колір є результатом штучного фарбування.

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