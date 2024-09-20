Вино буде крутіше, ніж в Італії: коли та як обрізати виноград для урожаю восени

Обрізати необхідно для того, щоб нова лоза була збалансованою - це важливо для ферментованого якісного виноградного соку і для виробництва смачного вина.

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Як правильно обрізати виноград розказали експерти / Колаж: Главред, фото: pixabay, фото ua.depositphotos.com

Найкращий час для обрізки лози - коли приблизно 90% листя на винограднику опало. В цей час лоза перебуває в стані спокою — вона відпочиває і відновлюється перед новим циклом росту, який починається навесні з появою бруньок. Зрізати лозу можна легко дома, без допомоги садівника.

Як зазначають експерти Upperreach, якщо ваша лоза досить зріла (близько 120 см у висоту), майже неможливо її знищити, а обрізка допоможе надати їй форму або спрямувати її ріст у потрібному напрямку. Добре обрізана лоза дає найкращі плоди відповідного розміру, які дозрівають рівномірно, адже на лозі залишається правильна кількість грон винограду.

Як правильно обрізати виноград?

Ось 3 прості кроки:

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Оберіть кілька сильних гілок (трішки товщі за олівець). Обмотайте гілки/пагони там, де ви хочете, щоб вони росли – ймовірно, для створення тіні влітку. Обріжте все зайве. Як результат, кожна брунька чи виступ на гілці перетвориться на новий пагін!

Коренева система залишиться, тому чим більша вона, тим більше росту буде через нові пагони, які ви залишили.

Необхідно оглянути кожну лозу, обираючи найсильніші пагони (або гілки) для збереження, зрізуючи слабкі, щоб створити рівну, симетричну форму.

Чим корисний виноград? Плоди винограду, а також продукти його переробки мають цінні лікувальні, смакові і харчові якості. Столовий виноград та соки з нього використовуються при лікуванні шлункових, ниркових, серцево-судинних, легеневих та інших захворювань. Наявність у раціоні харчування свіжих плодів винограду і продуктів їхньої переробки сприяють виведенню з організму людини солей і важких металів. Калорійність 1 кг винограду становить 750—800 ккал, що забезпечує 25-30 % добової потреби людини в енергії, повідомляє Вікіпедія.

Два способи обрізки виноградної лози

Спершу експерти розповідають про обрізку на плодову лозу:

Оберіть 2-4 сильні однорічні пагони (трохи товщі за олівець), щоб залишити на стовбурі. Відріжте всі інші пагони якомога ближче до стовбура. Обмотайте залишені 2-4 пагони вздовж дроту шпалери. Нові пагони з’являться навесні, по одному з кожної бруньки.

Переваги: збільшений урожай, краща циркуляція повітря навколо плодів і краща зав’язь плодів.

Недоліки: цей метод складніший, займає більше часу, вимагає більше навичок і є дорожчим.

Окрім цього, існує метод обрізки на шпори:

Необхідно сформувати лозу у формі літери Т, з міцним стовбуром і двома кордонами, які йдуть з обох боків від основного стовбура. Відріжте наявні пагони, залишивши коротку шпору або стебло, де можуть вирости нові пагони. На кожній шпорі має бути по 2 бруньки. Відріжте всі зайві пагони. Видаліть всі непотрібні пагони, що ростуть не там, де треба.

"Обрізка на шпори значно швидша і простіша, ніж на плодову лозу, і ми можемо використовувати механічний попередній обрізувач, який ріже зайві гілки на шматки, схожі на олівці, які потім просто падають з крони і не потребують ручного видалення. Проте цей метод зменшує урожай з часом і може призвести до появи менших ягід (залежно від сорту це може бути і позитивом)", - заявили спеціалісти.

Як варіант, можна комбінувати і використовувати змішаний підхід, поєднуючи обидва методи, щоб забезпечити найкращі умови для вирощування винограду для ваших вин.

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