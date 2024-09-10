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Як заготовити базилік на зиму: ТОП-3 перевірені та унікальні способи

Даяна Швець
10 вересня 2024, 14:09
84
Навіть в холодну зиму можна відчути смак літа, за допомогою цього методу.
Як заготовити базилік на зиму: ТОП-3 перевірені та унікальні способи
Експерти розповіли, як заморозити базилік правильно / коллаж ua.depositphotos.com

Якщо у вашому саду чи городі рясно вродив базилік, чому б не помістити його в морозильну камеру та отримувати задоволення від використання свіжої зелені цілий рік. Експерти The Spruce Eats поділилися трьома різними способами заморожування базиліку для цілорічного використання.

Промити і заморозити

Експерти радять спершу вимити і обсушити листя базиліка. Потім викинути стебла. Далі розкласти їх на серветці та швидко заморозити. Фінально - перекласти заморожений базилік у пакети для заморозки та використовувати їх за потреби.

Бланшувати і заморозити

Для застосування цього способу, спершу треба промити листя базиліку і бланшувати протягом 15 секунд. Після чого опустити у крижану воду, щоб зупинити процес варіння. Згодом ретельно висушити листя, а потім швидко заморозити та перемістити у морозильні пакети.

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Подрібнити і заморозити

Базилік, як правило, чорніє, коли його заморожують. Якщо для вас важливо зберегти яскраво-зелений колір, скористайтеся саме цим варіантом. За допомогою кухонного комбайна необхідно крупно нарізати вимите листя базиліка.

"Додайте крапельку оливкової олії та збийте, щоб злегка покрити листя олією; так базилік не почорніє в морозилці. Розкладіть отриману суміш у формочки для льоду та заморозьте. Перекладіть готові кубики в пакети для заморозки і використовуйте за потреби. Один кубик зазвичай еквівалентний приблизно двом столовим ложкам свіжого базиліка. Виміряйте свою форму для льоду, щоб визначити, скільки вміщає ваша",-розповідають експерти.

До речі, якщо ви плануєте використовувати базилік у гарячих стравах, додайте заморожену зелень безпосередньо в каструлю. Немає необхідності його спочатку розморожувати.

Як заморозити базилік?

Щоб заморозити базилік, дотримуйтесь простої інструкції:

  1. Замочіть базилік на пів годинки у холодній воді
  2. Промийте під проточною водою
  3. Викладіть гілочки на паперові рушники, щоб зелень просохла
  4. Складіть в контейнери чи пакети та покладіть в морозилку

Також Главред розповів топ-5 найкращих варіантів, які квіти можна посадити під зиму. Як відомо, осінь - найкраща пора року для посадки квітів. Навесні вони додадуть неймовірної краси дачній ділянці.

Окрім цього, названо "золоті" варіанти, що посадити під зиму. У овочів, які посіяли восени, є лише один серйозний недолік - їх не можна довго зберігати і зиму вони не пролежать.

Главред також повідомив, що посіяти на зиму, щоб не росла трава. Для боротьби з бур'янами взимку можна використовувати певні рослини, які ефективно витісняють шкідливу рослинність та готують ґрунт до весняного сезону.

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