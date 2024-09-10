Як заготовити базилік на зиму: ТОП-3 перевірені та унікальні способи

Якщо у вашому саду чи городі рясно вродив базилік, чому б не помістити його в морозильну камеру та отримувати задоволення від використання свіжої зелені цілий рік. Експерти The Spruce Eats поділилися трьома різними способами заморожування базиліку для цілорічного використання.
Промити і заморозити
Експерти радять спершу вимити і обсушити листя базиліка. Потім викинути стебла. Далі розкласти їх на серветці та швидко заморозити. Фінально - перекласти заморожений базилік у пакети для заморозки та використовувати їх за потреби.
Бланшувати і заморозити
Для застосування цього способу, спершу треба промити листя базиліку і бланшувати протягом 15 секунд. Після чого опустити у крижану воду, щоб зупинити процес варіння. Згодом ретельно висушити листя, а потім швидко заморозити та перемістити у морозильні пакети.
Подрібнити і заморозити
Базилік, як правило, чорніє, коли його заморожують. Якщо для вас важливо зберегти яскраво-зелений колір, скористайтеся саме цим варіантом. За допомогою кухонного комбайна необхідно крупно нарізати вимите листя базиліка.
"Додайте крапельку оливкової олії та збийте, щоб злегка покрити листя олією; так базилік не почорніє в морозилці. Розкладіть отриману суміш у формочки для льоду та заморозьте. Перекладіть готові кубики в пакети для заморозки і використовуйте за потреби. Один кубик зазвичай еквівалентний приблизно двом столовим ложкам свіжого базиліка. Виміряйте свою форму для льоду, щоб визначити, скільки вміщає ваша",-розповідають експерти.
До речі, якщо ви плануєте використовувати базилік у гарячих стравах, додайте заморожену зелень безпосередньо в каструлю. Немає необхідності його спочатку розморожувати.
Як заморозити базилік?
Щоб заморозити базилік, дотримуйтесь простої інструкції:
- Замочіть базилік на пів годинки у холодній воді
- Промийте під проточною водою
- Викладіть гілочки на паперові рушники, щоб зелень просохла
- Складіть в контейнери чи пакети та покладіть в морозилку
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