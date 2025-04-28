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Тест на IQ: тільки геніальний мозок знайде дві помилки на картинці за 9 секунд

Віталій Кірсанов
28 квітня 2025, 04:00
199
Головоломки та оптичні ілюзії підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки допомагають зрозуміти, як наш мозок обробляє та інтерпретує навколишній світ. Розв'язання головоломок може покращити наші здібності до критичного мислення, пише Jagranjosh.

На зображенні зображений півень, що стоїть перед сараєм. На перший погляд картинка має цілком звичайний вигляд. Але це не так. На картинці дві помилки. Чи зможете ви знайти їх за 9 секунд? Якщо можете, у вас високий IQ.

Ваш час починається зараз!

відео дня
головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Цей тест на IQ - чудовий спосіб перевірити свою уважність до деталей і розумові здібності.

Подивіться на зображення та уважно його вивчіть.

Ви помітили помилки на картинці?

Час спливає, тому дійте швидко.

Ретельно перегляньте зображення. Чи зможете ви помітити що-небудь незвичайне на картинці?

Хто з вас зміг помітити помилки на картинці?

Вітаємо читачів, які змогли помітити помилки на картинці, з чудовими навичками спостереження та інтелекту.

Ті, хто не помітив їх, можуть прокрутити сторінку нижче, щоб дізнатися рішення.

головоломка
Вірна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

оптична ілюзія головоломки задача на логіку
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