Рус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Життя

Непростий тест на IQ: знайдіть бджолу в дівочій спальні з котами за 5 секунд

Віталій Кірсанов
23 квітня 2025, 05:00
20
Головоломки та оптичні ілюзії підвищують концентрацію і пам'ять, а також забезпечують ефективне розумове тренування для мозку.
головоломка
Розгадати головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки допомагають зрозуміти, як наш мозок обробляє та інтерпретує навколишній світ. Розв'язання головоломок може покращити наші здібності до критичного мислення, пише Jagranjosh.

На цій картинці зображена "сонна" сцена, в якій ховається хитра маленька бджола.

На перший погляд, зображення виглядає таким же затишним, як сон недільного ранку. Маленька дівчинка міцно спить, загорнувшись під ковдру в горошок, в оточенні котів і собак, які так само глибоко занурені в сонне царство. Але десь у цій кімнаті ховається хитра бджола.

відео дня

Ваше завдання: знайдіть бджолу, що сховалася, всього за 5 секунд.

головоломка
Уважно подивіться на зображення / Фото: Jagranjosh

Знайдіть бджолу. Вкладіться у відведений час. І заслужите своє місце серед 1% найкращих візуальних мислителів.

Хто з вас виявив бджолу?

Вітаємо тих, хто це зробив: у вас чудові навички спостереження.

Ті, хто не зміг знайти бджолу, можуть перевірити рішення нижче.

Бджола сидить на згорнутому в клубок хвості помаранчевого кота.

головоломка
Правильна відповідь / Фото: Jagranjosh

Ви можете порозгадувати й інші головоломки. Наприклад, ребус для тих, у кого чудовий зір, де потрібно знайти число 101. Розгадка оптичної ілюзії не складе особливих труднощів.

Також у нас є ребус, у якому треба за 7 секунд знайти суддю. На перший погляд, усі судді на картинці - однакові. Але потрібно відшукати суддю, який відрізняється від усіх.

А ще в нас є ребус для тих, у кого відмінний зір. Потрібно знайти двох дівчат. Фішка в тому, що на картинці є ще й третя дівчина, яка зображена праворуч.

Інші ребуси:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

оптична ілюзія головоломки задача на логіку
Новини партнерів
Реклама

Головне за день

Більше
"Стікалась зброя з Ірану та КНДР": що залишилось від найближчого до Москви арсеналу

"Стікалась зброя з Ірану та КНДР": що залишилось від найближчого до Москви арсеналу

01:46Війна
Дрони атакують Полтаву: у місті перебої зі світлом, є "прильоти" по підприємствах

Дрони атакують Полтаву: у місті перебої зі світлом, є "прильоти" по підприємствах

01:12Україна
Одеса у вогні, гримлять потужні вибухи: місто атакував "рій" безпілотників

Одеса у вогні, гримлять потужні вибухи: місто атакував "рій" безпілотників

00:03Війна
Реклама

Популярне

Більше
Путін вийшов до Зеленського з пропозицією уперше з початку війни: деталі Reuters

Путін вийшов до Зеленського з пропозицією уперше з початку війни: деталі Reuters

Гороскоп на сьогодні 23 квітня: Дівам - нестримні розваги, Стрільцям - прибуток

Гороскоп на сьогодні 23 квітня: Дівам - нестримні розваги, Стрільцям - прибуток

"Це були його особисті гроші": Папа Франциск таємно допоміг ЗСУ дронами

"Це були його особисті гроші": Папа Франциск таємно допоміг ЗСУ дронами

В українців можуть забрати права через колеса: що загрожує порушникам

В українців можуть забрати права через колеса: що загрожує порушникам

Китайський гороскоп на завтра 23 квітня: Козлам - образи, Собакам - лінь

Китайський гороскоп на завтра 23 квітня: Козлам - образи, Собакам - лінь

Останні новини

05:53

Гороскоп на завтра 24 квітня: Овнам - раптовий прибуток, Рибам - насичений день

05:26

На Марсі знайшли загадковий череп: вчені ламають голову над його походженням

05:00

Непростий тест на IQ: знайдіть бджолу в дівочій спальні з котами за 5 секунд

04:35

Топ-5 найпоширеніших прізвищ в Україні: став відомий списокВідео

03:30

Які продукти не можна класти в мікрохвильову піч: варто знати усім

Визнання Криму російським відкриє "скриньку Пандори", план Трампа відкине Україну в 2015 рік – ЖдановВизнання Криму російським відкриє "скриньку Пандори", план Трампа відкине Україну в 2015 рік – Жданов
02:21

Мирні переговори: Жданов назвав найкращого посередника для України

02:00

"Ми пообіцяли": Джордж Клуні зробив рідкісне зізнання про шлюб з Амаль

01:46

"Стікалась зброя з Ірану та КНДР": що залишилось від найближчого до Москви арсеналу

01:30

Україна може повернутися до ядерної зброї: експерт назвав неочікуваний сценарій

Реклама
01:12

Дрони атакують Полтаву: у місті перебої зі світлом, є "прильоти" по підприємствах

00:11

Від 3 до 10 тисяч гривень на день народження - хто отримає виплату у 2025 році

00:03

ЗМІ показали портрет Трампа, який йому міг подарувати Путін - фото

00:03

Одеса у вогні, гримлять потужні вибухи: місто атакував "рій" безпілотниківВідео

22 квітня, вівторок
23:52

Уже давно бабуся: Катя Осадча розкрила особистий секрет

23:28

Українці в одній країні ЄС втратять допомогу менш ніж через 10 днів: де і чому

23:14

Наступ РФ на Харківщині: лейтенант ЗСУ заявив про втрату позицій

23:02

Відмовилася від чоловіка: зрадниця Ані Лорак відповіла на каверзне запитання

23:00

Відома українська акторка вперше вийшла заміж - перші деталі

22:57

США їдуть до Лондона не для переговорів, а для ультиматуму Україні - Independent

22:42

В Україні полетять вниз ціни на бензин: якою буде вартість палива у травні

Реклама
22:22

"Папіка знайшла": запроданка Соломко хвалиться життям з чоловіком-пенсіонером

22:05

Камалія показала обличчя без макіяжу і свій "циганський" будинок

21:45

Дали 10 днів: про що кожен пенсіонер має повідомити ПФУ

21:44

Зеленський відповів Путіну: "Дивіться, ми знаємо щось"

21:43

У родині в Бейонсе сталося горе: що трапилося

21:37

СолоХа вагітна від Тараса Цимбалюка: представник співачки відреагував на чутки

21:31

"Все, померла": російський продюсер "поховав" Аллу Пугачову

21:27

Чи треба залишати паски, яйця і цукерки на могилах померлих: священник пояснив

21:19

Путін заявив про бажання зупинити війну і відмовитися від 4 областей України - FT

20:54

Відмова від Криму та НАТО, нейтральний статус ЗАЕС: Зеленський зробив гучні заяви

20:34

Українців попереджатимуть про розшук: запущено оновлену версію Резерв+

20:31

Чи можна дарувати парну кількість квітів - відповідь священникаВідео

20:18

США хочуть заморозити війну і віддати Крим Росії: WP - про "мирний план"

20:12

Ціна "злетіла" в 4,5 раза: популярний в Україні овоч різко подорожчав

20:12

Які джинси підходять на фігуру "груша": підкресли форми та виглядай на всі 100

19:56

У сфері інтересів титан і уран: Кремль готує "великі угоди" зі США

19:51

Посланник Трампа Віткофф знову їде до Путіна: у Кремлі назвали терміни візиту

19:46

Ветеран Ігор Шепетін розповів про головні уроки Бахмутської битви

19:40

Дощі, грози та тумани: які регіони раптово атакує негода

19:10

РФ влаштувала наймасованіший наліт на ОдесуПогляд

Реклама
18:58

Долар різко підскочив, євро обвалився після рекордного злету: новий курс валют

18:52

Чому дорожній знак "стоп" має вісім кутів: відповідь здивує багатьох водіїв

18:44

Світла середа: кому молитися 23 квітня за здоров'я військовослужбовців

18:26

"Понад 100 тисяч тонн озброєння": що зберігалось на величезному арсеналі РФ

18:20

Де 3 відмінності між хлопцями: лише гостроокі генії вгадають за 30 секунд

18:12

Пікнік влетить у копієчку: в Україні стрімко злетіли ціни на популярний продукт

17:59

Результат вразить: рецепт засобу, який відбілить пластикове підвіконняВідео

17:55

Ворожі удари по Україні: Зеленський жорстко висловився про перемир'яФото

17:53

Дружина Тараса Тополі зізналася, чи готова стати першою леді України

17:51

У Трампа величезна залежність від Путіна, він жорстко стоїть на позиціях РФ – Жданов

Новини України
Новини КиєваПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифи
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Війна з Росією
Карта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській областіКонтрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомога
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Великдень 2025
Коли Чистий четвер у 2025 році в УкраїніСтрасна п'ятниця-2025: що можна і не можна робитиЗакуска на Великдень 2025, яка затьмарить будь-яку стравуЧи можна брати дітей на цвинтар
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти